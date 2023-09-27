Эти 6 амулетов приносят счастье и открывают все дороги — их нужно носить на теле

Талисманы сопровождают людей на протяжении тысячелетий. За этот период человечество создало многогранную культуру и накопило знания о магических свойствах тех или иных объектов, которые способны сделать жизнь человека лучше. Причём это не только амулеты, обереги, талисманы, но и рисунки хной и татуировки — главное, чтобы знаки, о которых мы расскажем в этой статье, находились на теле.

1. Талисман в виде звезды

Звезда, размещённая на вашем теле, прекрасно притягивает удачу и блокирует негативную энергию, защищает от краж и порчи. Фото © Shutterstock

Этот символ с древнейших времён ассоциируется со звёздами на небе и бесконечностью бытия. Считается, что они влияют на людей и их жизнь. Ведь у каждого человека есть своя звезда, которая после его смерти гаснет и загорается вновь. Даже есть выражение "рождённый под счастливой звездой". Пятиконечная звезда у разных народов была символом защиты от краж и порчи, гармонии неба и земли, совершенства. Звезда считается знаком счастья и удачи. Верят, что она несёт в себе великую энергетику. Поэтому амулет или татуировка, в дизайн которой будет она включена, — верный шаг к хорошим и качественным изменениям в собственной судьбе.

2. Амулет с вашим знаком зодиака

Такой символ на теле способствует развитию в характере лучших черт. Обладатель того или иного знака зодиака может рассчитывать, что к нему придёт успех, если он наденет кулон, возьмёт талисман или нарисует на теле символ своего зодиакального знака. Разместив его на плоти, человек обретает уверенность в завтрашнем дне.

3. Талисман в форме ключа

Люди верят, что этот символ открывает любые двери и помогает решить все проблемы. Его носят на шее или хранят связку маленьких ключиков во внутреннем кармане. Считается, что такой талисман притягивает богатство и успех во всех делах.

4. Летучая мышь

Летучая мышь символизирует богатство, долголетие, спокойствие и добродетель и оберегает от злой энергетики. Разместите её на теле и удача будет у вас в кармане. Фото © Shutterstock

Изображением этого мистического зверька в виде татуировки или рисунка хной привлекают счастье, богатство и долголетие. Кроме того, летучая мышь на теле помогает своему обладателю оградиться от воздействия злых сил. Ещё это изображение усиливает защиту от влияния недобрых людей, способных внести негатив в вашу жизнь.

Талисман с дубом и жёлудем

Это главные символы удачи и богатства у славян. Дуб может быть изображён на амулете, броши или в виде тату, а жёлуди и вовсе можно даже носить с собой в потайном кармане — ближе к телу. Считается, что плоды должны быть от старого дуба, а найти их нужно в одиночестве. Якобы эти талисманы хранят тайну, а потому о них никому нельзя рассказывать.

Амулет в виде подковы

Амулеты и талисманы, которые нужно обязательно носить на теле, — они обеспечат богатство и удачу. Фото © Shutterstock