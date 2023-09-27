Закапывает еду и подмигивает: Причины и объяснения необычного поведения кошек

Действия и "мяу" домашних кошек не всегда понятны владельцу. Они не могут напрямую говорить с нами, но иногда кажется, что усатики действительно пытаются что-то сказать. В современном мире даже появились приложения, которые переводят кошачий язык на человеческий и наоборот. Однако это скорее развлечение, поскольку гаджеты ещё не способны понять питомцев, а вот мы — можем! Пушистики выказывают нам своё недовольство с помощью взмахов хвоста, они поворачивают ушки, шипят и заискивающе мяукают. А знание этих нескольких секретов поможет понять, что же кошка пытается сообщить.

Почему кот перекатывается возле ног человека

Многие замечали странное поведение котов, когда они переваливаются с боку на бок у ног человека. Однако у этого есть логичное объяснение. Фото © Shutterstock

Такое поведение характерно для кошачьих в момент, когда они чувствуют себя в полной безопасности и хотят внимания. Питомцы часто так встречают хозяев: подбегают к ногам, а затем ложатся на пол и перекатываются, посматривая при этом на человека. Если кошка совершает такие движения без присутствия хозяина, то, возможно, таким образом она хочет оставить свой запах на новом предмете и заявить, что он принадлежит ей.

Зачем кошка закапывает миску с кормом

Непредсказуемое поведение кота, когда он начинает закапывать свою миску с кормом, может указывать на определённую проблему. Заботливому хозяину стоит проявить внимательность и постараться распознать причину нетипичных действий. У этого может быть несколько причин. Например, пушистику может не нравиться корм или местоположение мисок. Либо же кот жалуется на то, что его миска грязная. Кроме того, питомец таким образом сообщает, что приболел. А если кошка что-то кладёт сверху еды в миску или закапывает её — это проявление инстинктивного поведения, поскольку дикие животные стремятся спрятать остатки пищи от других. Однако последнее действие шерстяной друг совершает только после еды.

Что означает кошачье медленное моргание

Ваш пушистик смотрит в глаза и медленно моргает? В таком поведении котов нет ничего странного и дурного. Он просто вас очень любит. Фото © Shutterstock

По предположению экспертов по поведению животных, медленным морганием кошка сообщает своей семье, что чувствует себя в безопасности. Прищуривание является жестом принятия. Питомцы делают это, когда чувствуют себя абсолютно комфортно. Если кошка с любовью смотрит владельцу в глаза и медленно моргает — он счастливчик. Хотя такая игра в гляделки может показаться зловещей, с помощью этого "кода" кошка говорит хозяину: "Ты весь мой мир".

О медленном моргании стоит думать как о "поцелуе бабочки" в кошачьем мире. То есть если человек нежно проводит ресницами по щеке другого, выражая свою любовь к нему, то усатик трепещет ресницами, глядя на владельца. Кошки-друзья тоже могут медленно моргать друг другу, как будто говоря: "У нас всё хорошо".

Почему кот мнёт человека лапками

Почему кошка мнёт лапками и делает "массаж" человеку или же какому-нибудь мягкому пледу? Такое поведение родом из детства пушистика — питомец имитирует поведение котят, стимулирующих молоко матери. Конечно, кошка не ждёт, что вы накормите её, но, вероятно, ассоциирует вас со своим родителем, поэтому и превращается в "массажиста". В такой момент усатик, очевидно, пребывает в состоянии полного умиротворения и безопасности, он расслаблен и полностью доверяет владельцу. Кроме того, перебирая лапками, кошка вас метит.

Причины ночного "тыгыдыка" у кошек и котов

Если ваш кот ведёт себя необычно в ночное время — бегает, мяукает, сносит на пути все предметы, то у этого поведения есть свои причины. Фото © Shutterstock