На Украине ввели обязательный экзамен по истории, исключив период Киевской Руси
Отечественная история станет ещё одним обязательным предметом для поступления в украинские вузы в 2024 году. Об этом заявил в среду министр образования страны Оксен Лисовой. Правда, из программы подготовки будет изъята часть, посвящённая Киевской Руси. В Верховную раду уже внесено постановление о том, чтобы методические материалы охватывали лишь период с XVI по ХХІ столетия.
"Ведь именно этот исторический период очень важен для формирования у молодёжи целостного понимания нашего прошлого и его связи с настоящим", — пояснил чиновник.
К слову, до нововведения обязательными для абитуриентов предметами были только украинский язык и математика.
Ранее учительница из Херсонской области рассказала, как киевский режим вытравливал из школ русский язык. По словам Елены Михайловны, запрет на изучение русского языка застал врасплох и её саму, и учеников, и их родителей. Все были возмущены этим решением. Ведь дети, в том числе из украиноговорящих семей, общались между собой на русском и даже писали диктанты с меньшим количеством ошибок, чем на украинском.
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