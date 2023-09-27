На Украине ввели обязательный экзамен по истории, исключив период Киевской Руси

Отечественная история станет ещё одним обязательным предметом для поступления в украинские вузы в 2024 году. Об этом заявил в среду министр образования страны Оксен Лисовой. Правда, из программы подготовки будет изъята часть, посвящённая Киевской Руси. В Верховную раду уже внесено постановление о том, чтобы методические материалы охватывали лишь период с XVI по ХХІ столетия.

"Ведь именно этот исторический период очень важен для формирования у молодёжи целостного понимания нашего прошлого и его связи с настоящим", — пояснил чиновник.

К слову, до нововведения обязательными для абитуриентов предметами были только украинский язык и математика.