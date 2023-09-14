В Сети всплыло ужасающее видео самосуда разъярённых украинцев над директором школы из-за веры

Во Львовской области родители накинулись на директора школы во время собрания, потому что он якобы предпочитал говорить на русском языке и являлся прихожанином УПЦ. Видео появилось в Сети.

Во Львовской области родители накинулись на директора школы. Видео © Twitter / Vатник Терана

Как утверждается, инцидент произошёл в селе Верхняя Яблонька. Родители учеников заподозрили директора в пророссийской и православной позиции, пишут украинские СМИ. На кадрах мужчина спасается бегством от разъярённой толпы и даже запрыгивает на парту, пытаясь защититься от напавших.

Союз православных журналистов (СПЖ) в телеграм-канале пояснил, что видео было снято год назад. Там подчеркнули, что кадры ужасают, поскольку из верующих на Украине лепят образ врагов народа со всеми вытекающими.

"Осенью 2022 года местные СМИ публиковали информацию, что староста и жители села потребовали уволить учителей школы из-за того, что они посещают храмы УПЦ. Тогда же журналисты сообщили, что 18 июня 2022 года был уволен за принадлежность к УПЦ директор Иван Сичык. Вместо него поставили "человека с патриотическими взглядами" Михаила Вовка", — пояснили в СПЖ.