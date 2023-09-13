В Чернигове запретили русский язык на вывесках и в рекламе
Украинский омбудсмен Креминь сообщил о запрете русских вывесок в Чернигове
Власти Чернигова запретили русский язык на вывесках, в наружной рекламе и на информационных табло. Об этом сообщил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в соцсети.
"Начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в Чернигове запрещено использовать язык… Российской Федерации на любых вывесках, информационных табличках и в наружной рекламе, также принимаются меры по недопущению нарушений языкового закона", — говорится в тексте.
Ранее мэру Харькова Игорю Терехову пришлось оправдываться за слова о русском языке. Сначала он говорил, что отказываться от него не нужно. Но после угроз из Киева назвал свою позицию неверной.
ТАСС / Владимир Баранов