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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 15:18
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В Чернигове запретили русский язык на вывесках и в рекламе

Украинский омбудсмен Креминь сообщил о запрете русских вывесок в Чернигове

Власти Чернигова запретили русский язык на вывесках, в наружной рекламе и на информационных табло. Об этом сообщил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в соцсети.

"Начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в Чернигове запрещено использовать язык… Российской Федерации на любых вывесках, информационных табличках и в наружной рекламе, также принимаются меры по недопущению нарушений языкового закона", говорится в тексте.

На Украине произошёл очередной конфликт из-за песни на русском языке
На Украине произошёл очередной конфликт из-за песни на русском языке

Ранее мэру Харькова Игорю Терехову пришлось оправдываться за слова о русском языке. Сначала он говорил, что отказываться от него не нужно. Но после угроз из Киева назвал свою позицию неверной.

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ТАСС / Владимир Баранов

Татьяна Миссуми
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