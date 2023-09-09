Мэру Харькова Терехову пришлось оправдываться за слова о русском языке
Мэр украинского города Харькова Игорь Терехов изменил мнение относительно запрета русского языка в Незалежной и извинился за свои слова. Об этом сообщает РИА "Новости".
По информации агентства, глава города поменял свою позицию, так как на него надавили власти Украины. В прошлом году Терехов в интервью агентству Франс Пресс заявил, что настаивать на том, чтобы люди отказались от русского языка, — это не лучший способ.
Позднее он резко поменял своё мнение и "признался" в своей неправоте. Терехов сделал это из-за киевских властей, которые угрожали ему штрафом и другими наказаниями. Сейчас мэр Харькова пытается избегать очередных неприятностей, связанных с русским языком.
Ранее Лайф писал, что первый раз мэра Харькова оштрафовали за русскую речь в ноябре прошлого года. Позже ему выписали ещё один штраф. Градоначальника предупредили, что "официальные онлайн-представительства харьковского мэра" в Telegram и других мессенджерах должны осуществляться исключительно на украинском языке. Сам Терехов в январе этого года подал иск в суд с намерением оспорить повторный штраф за использование им русского языка.
ТАСС / Zuma