Мэру Харькова Терехову пришлось оправдываться за слова о русском языке

Мэр украинского города Харькова Игорь Терехов изменил мнение относительно запрета русского языка в Незалежной и извинился за свои слова. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации агентства, глава города поменял свою позицию, так как на него надавили власти Украины. В прошлом году Терехов в интервью агентству Франс Пресс заявил, что настаивать на том, чтобы люди отказались от русского языка, — это не лучший способ.

Позднее он резко поменял своё мнение и "признался" в своей неправоте. Терехов сделал это из-за киевских властей, которые угрожали ему штрафом и другими наказаниями. Сейчас мэр Харькова пытается избегать очередных неприятностей, связанных с русским языком.