"Не откажемся никогда": Мэр Харькова возложил цветы к мемориалу Великой Отечественной

Мэр Харькова Игорь Терехов возложил цветы к Мемориалу Славы по случаю Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Мэр Харькова Игорь Терехов в День освобождения города участвовал в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы. Обложка © Telegram / Игорь Терехов

"Есть традиции, от которых мы не откажемся никогда. Вечное уважение воинам, 80 лет назад освободившим Харьков от нацистских оккупантов", — отметил он.