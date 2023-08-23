"Не откажемся никогда": Мэр Харькова возложил цветы к мемориалу Великой Отечественной
Мэр Харькова Терехов в День освобождения города возложил цветы к Мемориалу Славы
Мэр Харькова Игорь Терехов в День освобождения города возложил цветы к Мемориалу Славы. Обложка © Telegram / Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов возложил цветы к Мемориалу Славы по случаю Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
Мэр Харькова Игорь Терехов в День освобождения города участвовал в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы. Обложка © Telegram / Игорь Терехов
"Есть традиции, от которых мы не откажемся никогда. Вечное уважение воинам, 80 лет назад освободившим Харьков от нацистских оккупантов", — отметил он.
Лайф напоминает: в конце мая на Украине окончательно отменили празднование 9 Мая как Дня Победы. Верховная рада приняла закон, устанавливающий 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом. А в июне президент страны Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на Украине с 9 мая на 8 мая.