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23 августа, 13:15

"Не откажемся никогда": Мэр Харькова возложил цветы к мемориалу Великой Отечественной

Мэр Харькова Терехов в День освобождения города возложил цветы к Мемориалу Славы

<p>Мэр Харькова Игорь Терехов в День освобождения города возложил цветы к Мемориалу Славы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ihor_terekhov/791" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь Терехов</a></p>

Мэр Харькова Игорь Терехов в День освобождения города возложил цветы к Мемориалу Славы. Обложка © Telegram / Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов возложил цветы к Мемориалу Славы по случаю Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Мэр Харькова Игорь Терехов в День освобождения города участвовал в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы. Обложка © Telegram / Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в День освобождения города участвовал в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы. Обложка © Telegram / Игорь Терехов

"Есть традиции, от которых мы не откажемся никогда. Вечное уважение воинам, 80 лет назад освободившим Харьков от нацистских оккупантов", — отметил он.

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Лайф напоминает: в конце мая на Украине окончательно отменили празднование 9 Мая как Дня Победы. Верховная рада приняла закон, устанавливающий 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом. А в июне президент страны Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на Украине с 9 мая на 8 мая.

Никита Осипов
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