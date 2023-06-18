Мэр Харькова выступил против появления там улицы Бандеры
Мэр Харькова Терехов: Горожане пока не готовы к появлению улицы имени Бандеры
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что жители города не готовы к тому, чтобы там появилась улица имени Степана Бандеры. Об этом пишут местные СМИ.
По его словам, военные действия многое изменили в людях, однако Терехов пока не представляет, чтобы в городе появилась улица Бандеры.
"Война очень многое изменила ментально у харьковчан. Но мы пока не рассматриваем такую возможность", — сказал он.
Глава города добавил, что сейчас идёт сражение за институты демократии. Он отметил, что будет стоять на стороне харьковчан, если они примут переименование, декоммунизацию и снос памятников.
Ранее Лайф писал о том, что на Украине предложили учредить орден Степана Бандеры и награждать им военных. Соответствующая петиция была размещена на сайте президента страны.
Wikipedia / Dmitry Sleduk