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18 июня, 14:37

Мэр Харькова выступил против появления там улицы Бандеры

Мэр Харькова Терехов: Горожане пока не готовы к появлению улицы имени Бандеры

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что жители города не готовы к тому, чтобы там появилась улица имени Степана Бандеры. Об этом пишут местные СМИ.

По его словам, военные действия многое изменили в людях, однако Терехов пока не представляет, чтобы в городе появилась улица Бандеры.

"Война очень многое изменила ментально у харьковчан. Но мы пока не рассматриваем такую возможность", — сказал он.

Глава города добавил, что сейчас идёт сражение за институты демократии. Он отметил, что будет стоять на стороне харьковчан, если они примут переименование, декоммунизацию и снос памятников.

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Ранее Лайф писал о том, что на Украине предложили учредить орден Степана Бандеры и награждать им военных. Соответствующая петиция была размещена на сайте президента страны.

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Wikipedia / Dmitry Sleduk

Илья Суриков
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