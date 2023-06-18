Мэр Харькова выступил против появления там улицы Бандеры

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что жители города не готовы к тому, чтобы там появилась улица имени Степана Бандеры. Об этом пишут местные СМИ.

По его словам, военные действия многое изменили в людях, однако Терехов пока не представляет, чтобы в городе появилась улица Бандеры.

"Война очень многое изменила ментально у харьковчан. Но мы пока не рассматриваем такую возможность", — сказал он.

Глава города добавил, что сейчас идёт сражение за институты демократии. Он отметил, что будет стоять на стороне харьковчан, если они примут переименование, декоммунизацию и снос памятников.