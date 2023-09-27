Уральских школьников будут учить эзотерике за деньги

Данная методика создана канадцем Аланом Краковером. Она утверждает, что характер и судьбу человека можно определить с помощью места и времени его рождения. В принципе, каждая школа самостоятельно может определять перечень допуслуг, но его надо согласовывать с городским Департаментом образования. Было ли это сделано в школе № 30, пока неясно.