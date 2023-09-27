Уральских школьников будут учить эзотерике за деньги
В школе Екатеринбурга ввели платную допуслугу по эзотерике "Дизайн человека"
В школе № 30 города Екатеринбурга ввели платную допуслугу "Дизайн человека" — это псевдонаучная эзотерическая система, которая направлена на самопознание. Согласно информации на сайте учебного заведения, месяц занятий стоит 1800 рублей.
"Дизайн человека", 8–10-е классы, два часа в неделю", — приводит сообщение на сайте школы Ura.ru.
Данная методика создана канадцем Аланом Краковером. Она утверждает, что характер и судьбу человека можно определить с помощью места и времени его рождения. В принципе, каждая школа самостоятельно может определять перечень допуслуг, но его надо согласовывать с городским Департаментом образования. Было ли это сделано в школе № 30, пока неясно.
Более полезный курс для школьников ранее предложил ввести лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. По его мнению, в российских образовательных организациях должен быть предмет "Важные дела", где учащиеся будут создавать необходимые вещи для бойцов спецоперации.
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