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Регион
Опубликовано 27 сентября 2023, 10:58

Российских школьников хотят научить делать окопные свечи и маскировочные сети для СВО

Миронов рассказал об инициативе ввести в школах предмет "Важные дела"

В российских школах нужно ввести предмет "Важные дела", где учащиеся будут своими руками создавать необходимые вещи для бойцов спецоперации. Об этом сказал журналистам лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"Мы предлагаем, а может, сделать "Важные дела" в школе, например. Почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети, почему бы не научить делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для воинов спецоперации", отметил он.

Депутат также предложил подумать о физическом здоровье школьников и разработать спортивную карту по аналогии с Пушкинской, дающей право на посещение учреждений культуры. Миронов напомнил, что родителям дорого обходятся спортивный инвентарь и секции для детей.

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Ранее в Минпросвещения России заявили, что в российские школы поставили более 755 тысяч экземпляров учебников по истории нового образца для одиннадцатых классов.

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ТАСС / Николай Михальченко

Татьяна Миссуми
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