Российских школьников хотят научить делать окопные свечи и маскировочные сети для СВО

В российских школах нужно ввести предмет "Важные дела", где учащиеся будут своими руками создавать необходимые вещи для бойцов спецоперации. Об этом сказал журналистам лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"Мы предлагаем, а может, сделать "Важные дела" в школе, например. Почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети, почему бы не научить делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для воинов спецоперации", — отметил он.

Депутат также предложил подумать о физическом здоровье школьников и разработать спортивную карту по аналогии с Пушкинской, дающей право на посещение учреждений культуры. Миронов напомнил, что родителям дорого обходятся спортивный инвентарь и секции для детей.