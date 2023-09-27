Российских школьников хотят научить делать окопные свечи и маскировочные сети для СВО
Миронов рассказал об инициативе ввести в школах предмет "Важные дела"
В российских школах нужно ввести предмет "Важные дела", где учащиеся будут своими руками создавать необходимые вещи для бойцов спецоперации. Об этом сказал журналистам лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
"Мы предлагаем, а может, сделать "Важные дела" в школе, например. Почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети, почему бы не научить делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для воинов спецоперации", — отметил он.
Депутат также предложил подумать о физическом здоровье школьников и разработать спортивную карту по аналогии с Пушкинской, дающей право на посещение учреждений культуры. Миронов напомнил, что родителям дорого обходятся спортивный инвентарь и секции для детей.
Ранее в Минпросвещения России заявили, что в российские школы поставили более 755 тысяч экземпляров учебников по истории нового образца для одиннадцатых классов.
ТАСС / Николай Михальченко