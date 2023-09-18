Более 755 тысяч новых учебников по истории поставили во все регионы России
В российские школы поставили более 755 тысяч экземпляров учебников по истории нового образца для одиннадцатых классов. Об этом заявили в Минпросвещения России.
"С 1 сентября ученики одиннадцатых классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 тысяч экземпляров", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве также отметили, что новый вариант книги основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому нашего государства. Кстати, одним из интересных новшеств учебника является наличие QR-кодов, которые можно отсканировать и получить дополнительную информацию.
Кроме того, школьников порадовал понятный и доступный для всех стиль изложения. Десятиклассников новый образец учебника будет ждать уже в следующем году. По данным Минпросвещения, во все школы было заказано 720 тысяч экземпляров книг.
Ранее Лайф рассказывал, что школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом о специальной военной операции. Как рассказывал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, создатели нового варианта переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, а также включили раздел с 2014 года по нынешний год, в том числе описывающий СВО и её героев.
ТАСС / Александр Река