Более 755 тысяч новых учебников по истории поставили во все регионы России

В российские школы поставили более 755 тысяч экземпляров учебников по истории нового образца для одиннадцатых классов. Об этом заявили в Минпросвещения России.

"С 1 сентября ученики одиннадцатых классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 тысяч экземпляров", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве также отметили, что новый вариант книги основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому нашего государства. Кстати, одним из интересных новшеств учебника является наличие QR-кодов, которые можно отсканировать и получить дополнительную информацию.