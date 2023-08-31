Старшеклассники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом о специальной военной операции. Также в школьные библиотеки поступила и художественная литература.

Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО. Фото предоставлено Лайфу

Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО. Фото предоставлено Лайфу

"Мы ждали этот новый учебник истории. Мы довольны, что он своевременно прибыл. Там речь идёт и о воссоединении Крыма с Россией, и о воссоединении Луганской и Донецкой народных республик с Россией. Я уже полистала: очень доступным языком он написан", — рассказала директор средней школы № 56 имени Константина Кутового Антонина Щеголькова.

Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО. Фото предоставлено Лайфу

Ученица 11-го класса из города Счастье считает, что сверстникам из других регионов тоже важно знать историю её родного края — Луганской Народной Республики.

"Это очень важно, чтобы они знали, как это было, где правда, а где неправда. Потому что, я считаю, в этих книжках написана правдивая история", — говорит школьница.