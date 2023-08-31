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31 августа, 18:37

Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО

Старшеклассники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом о специальной военной операции. Также в школьные библиотеки поступила и художественная литература.

Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО. Фото предоставлено Лайфу

Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО. Фото предоставлено Лайфу

Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО. Фото предоставлено Лайфу

Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО. Фото предоставлено Лайфу

"Мы ждали этот новый учебник истории. Мы довольны, что он своевременно прибыл. Там речь идёт и о воссоединении Крыма с Россией, и о воссоединении Луганской и Донецкой народных республик с Россией. Я уже полистала: очень доступным языком он написан", — рассказала директор средней школы № 56 имени Константина Кутового Антонина Щеголькова.

Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО. Фото предоставлено Лайфу

Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО. Фото предоставлено Лайфу

Ученица 11-го класса из города Счастье считает, что сверстникам из других регионов тоже важно знать историю её родного края — Луганской Народной Республики.

"Это очень важно, чтобы они знали, как это было, где правда, а где неправда. Потому что, я считаю, в этих книжках написана правдивая история", — говорит школьница.

Путин лично выступил за изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории

Путин лично выступил за изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории

Напомним, учебник будет использоваться в школах уже с 1 сентября этого года. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский пояснил, что в этих пособиях были полностью переработаны и переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, включён раздел с 2014-го по нынешний год, в том числе описывающий спецоперацию и её героев. Лайф ранее объяснял, почему создать новый учебник истории для старшеклассников стало актуальной идеей в наши дни.

Обложка ©

Предоставлено Лайфу

Александра Вишнякова
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