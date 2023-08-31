Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО
Старшеклассники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом о специальной военной операции. Также в школьные библиотеки поступила и художественная литература.
Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО. Фото предоставлено Лайфу
Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО. Фото предоставлено Лайфу
"Мы ждали этот новый учебник истории. Мы довольны, что он своевременно прибыл. Там речь идёт и о воссоединении Крыма с Россией, и о воссоединении Луганской и Донецкой народных республик с Россией. Я уже полистала: очень доступным языком он написан", — рассказала директор средней школы № 56 имени Константина Кутового Антонина Щеголькова.
Школьники из ЛНР получили новые учебники по истории России с разделом об СВО. Фото предоставлено Лайфу
Ученица 11-го класса из города Счастье считает, что сверстникам из других регионов тоже важно знать историю её родного края — Луганской Народной Республики.
"Это очень важно, чтобы они знали, как это было, где правда, а где неправда. Потому что, я считаю, в этих книжках написана правдивая история", — говорит школьница.
Напомним, учебник будет использоваться в школах уже с 1 сентября этого года. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский пояснил, что в этих пособиях были полностью переработаны и переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, включён раздел с 2014-го по нынешний год, в том числе описывающий спецоперацию и её героев. Лайф ранее объяснял, почему создать новый учебник истории для старшеклассников стало актуальной идеей в наши дни.
Предоставлено Лайфу