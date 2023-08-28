Путин лично выступил за изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории

Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы на обложке учебника по истории был изображён Крымский мост. Об этом рассказал один из авторов пособия, первый зампредседателя Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Президент спросил: "В учебнике, который у нас сейчас, есть Крымский мост?" Все вздохнули, сказали, что нет. Завершили разделом о возвращении Крыма в родную гавань. На что Путин сказал: "Очень странно, это эпохальное событие, гордость всей России", — привёл Гаспарян слова Путина.