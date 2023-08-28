Путин лично выступил за изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории
Гаспарян: Путин инициировал изображение Крымского моста на учебнике истории
Новый учебник истории с Крымским мостом на обложке. Обложка © Газета "Петербургский дневник"
Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы на обложке учебника по истории был изображён Крымский мост. Об этом рассказал один из авторов пособия, первый зампредседателя Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Президент спросил: "В учебнике, который у нас сейчас, есть Крымский мост?" Все вздохнули, сказали, что нет. Завершили разделом о возвращении Крыма в родную гавань. На что Путин сказал: "Очень странно, это эпохальное событие, гордость всей России", — привёл Гаспарян слова Путина.
Напомним, новый единый учебник по истории России для 10-х и 11-х классов будет использоваться в школах уже с 1 сентября 2023 года. Владимир Мединский рассказывал, что в этих пособиях были полностью переработаны и переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая спецоперацию и её героев. В новом учебнике истории Украину назвали ультранационалистическим государством. Лайф писал, почему создать новый учебник истории для старшеклассников решили именно сейчас.