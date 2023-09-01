Эксперт объяснил, зачем для первокурсников ввели "Основы российской государственности"
Политолог Кисляков: Новый учебный курс поможет понять место России в мире
Новый учебный курс "Основы российской государственности" является ценностно-мировоззренческой основой для формирования у российской молодёжи понимания места и роли России в мире, а также духовных и нравственных ориентиров и особенностей, свойственных нашей стране. Такую характеристику новому предмету для первокурсников дал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков.
"Подготовка курса на самом деле является итогом большой работы проекта "ДНК России", которая де-юре началась ещё с принятием поправок в конституцию в 2020 году, где были сформулированы многие ценностные положения российской государственности. Важной вехой стал в ноябре 2022 года Указ Президента РФ № 809, в котором определены наши основные традиционные ценности, что позволило сформировать каркас нового учебного курса. А обновлённая Концепция внешней политики, опубликованная в марте 2023 года, закрепила за Россией статус самобытного государства-цивилизации", — отметил политолог.
По словам Кислякова, учебный курс хорошо дополняют и новые учебники истории для средних и старших классов, которые были переформатированы и теперь включают в себя обновлённые блоки.
Он добавил, что преподавание курса "Основы российской государственности" и его содержание, как и форматы работы со студентами, будут развиваться. Ещё идёт дополнительная подготовка видеолекций, иных адаптированных материалов. Уже в январе можно будет подвести итоги первого семестра преподавания новой дисциплины и при необходимости внести коррективы в лекционные и практические занятия.
Напомним, 1 сентября в российские школы пошли более 18 млн детей, из них 2 млн — первоклассники. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебный год во всех регионах начался без сбоев: по всей России проходят торжественные школьные линейки и классные часы. Специально для родителей Лайф рассказывал, как сделать первый учебный день более приятным и менее стрессовым.
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