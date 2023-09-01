Эксперт объяснил, зачем для первокурсников ввели "Основы российской государственности"

Новый учебный курс "Основы российской государственности" является ценностно-мировоззренческой основой для формирования у российской молодёжи понимания места и роли России в мире, а также духовных и нравственных ориентиров и особенностей, свойственных нашей стране. Такую характеристику новому предмету для первокурсников дал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков.

"Подготовка курса на самом деле является итогом большой работы проекта "ДНК России", которая де-юре началась ещё с принятием поправок в конституцию в 2020 году, где были сформулированы многие ценностные положения российской государственности. Важной вехой стал в ноябре 2022 года Указ Президента РФ № 809, в котором определены наши основные традиционные ценности, что позволило сформировать каркас нового учебного курса. А обновлённая Концепция внешней политики, опубликованная в марте 2023 года, закрепила за Россией статус самобытного государства-цивилизации", — отметил политолог.

По словам Кислякова, учебный курс хорошо дополняют и новые учебники истории для средних и старших классов, которые были переформатированы и теперь включают в себя обновлённые блоки.