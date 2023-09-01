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1 сентября, 13:09

Эксперт объяснил, зачем для первокурсников ввели "Основы российской государственности"

Политолог Кисляков: Новый учебный курс поможет понять место России в мире

Новый учебный курс "Основы российской государственности" является ценностно-мировоззренческой основой для формирования у российской молодёжи понимания места и роли России в мире, а также духовных и нравственных ориентиров и особенностей, свойственных нашей стране. Такую характеристику новому предмету для первокурсников дал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков.

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"Подготовка курса на самом деле является итогом большой работы проекта "ДНК России", которая де-юре началась ещё с принятием поправок в конституцию в 2020 году, где были сформулированы многие ценностные положения российской государственности. Важной вехой стал в ноябре 2022 года Указ Президента РФ № 809, в котором определены наши основные традиционные ценности, что позволило сформировать каркас нового учебного курса. А обновлённая Концепция внешней политики, опубликованная в марте 2023 года, закрепила за Россией статус самобытного государства-цивилизации", — отметил политолог.

По словам Кислякова, учебный курс хорошо дополняют и новые учебники истории для средних и старших классов, которые были переформатированы и теперь включают в себя обновлённые блоки.

Он добавил, что преподавание курса "Основы российской государственности" и его содержание, как и форматы работы со студентами, будут развиваться. Ещё идёт дополнительная подготовка видеолекций, иных адаптированных материалов. Уже в январе можно будет подвести итоги первого семестра преподавания новой дисциплины и при необходимости внести коррективы в лекционные и практические занятия.

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Напомним, 1 сентября в российские школы пошли более 18 млн детей, из них 2 млн — первоклассники. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебный год во всех регионах начался без сбоев: по всей России проходят торжественные школьные линейки и классные часы. Специально для родителей Лайф рассказывал, как сделать первый учебный день более приятным и менее стрессовым.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
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