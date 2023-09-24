Нутрициолог озвучила веские причины добавить персики в свой осенний рацион

В осенний период организму приходится сталкиваться со множеством вызовов и проблем, с которыми помогут справиться витамины и минералы, содержащиеся в персиках. Нутрициолог и специалист по немедикаментозному лечению в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала, почему этот фрукт стоит включить в свой рацион.

По словам специалиста, в этих фруктах содержится витамин А, который поможет сохранить красоту и здоровье вашей кожи. Также персики, как отметила врач, поддерживают иммунитет, который ослабевает с наступлением холодов.

"Помимо прочего, эти фрукты богаты клетчаткой (полезна для ЖКТ), лютеином и зеаксантином (поддерживают зрение), полифенолами и калием (благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему). Поэтому я рекомендую употреблять 1–2 персика после завтрака в качестве десерта или на второй завтрак в качестве перекуса каждый день", — заявила собеседница издания.