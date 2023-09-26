Названа худшая каша, которой люди часто завтракают

Многие специалисты рекомендуют кашу в качестве завтрака, однако не все крупы одинакового полезны. По словам врача-терапевта, диетолога Натальи Сычёвой, худшим выбором станет манка, и всё из-за недостатка в ней одного компонента.

"Она наименее полезна, потому что практически лишена клетчатки. Клетчатка нам даёт витамины группы B, а также она является питательной средой для полезных бактерий, которые живут у нас в кишечнике", — сказала она в эфире радио Sputnik.

Кроме того, из-за низкого содержания клетчатки употребление манки приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. По словам специалиста, у этой крупы, в отличие от, например, гречневой, самый высокий гликемический индекс.