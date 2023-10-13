Диетолог рассказала, какие продукты на завтрак делают день продуктивнее

По словам врача-диетолога Ирины Писаревой, завтрак — один из важнейших приёмов пищи, который нельзя пропускать. Также эксперт в разговоре с "Вечерней Москвой" отметила, что нежелание есть утром надо пересиливать, так как от завтрака зависит продуктивность дня.

"В утренние часы человек очень вялый и сонливый. Пока он голоден, ему тяжело думать о делах, мозг занят мыслями о еде. А после полноценного завтрака внимание и умственная деятельность улучшаются, появляются силы для выполнения целей. Поэтому утренний приём пищи очень важен", — уверена врач.

Насыщенный завтрак, по словам эксперта, поможет сохранить здоровье и повысить продуктивность. А вот его отсутствие может спровоцировать набор лишнего веса.

По словам медика, завтракать лучше через 30 минут после пробуждения, выпив перед этим стакан воды. Она добавила, что состав завтрака также очень важен, так как энергию создают сложные углеводы, например, гречка, грубый хлеб, овсянка.

Но нельзя забывать и про белок. По словам врача, самый усваиваемый содержится в яйцах. А полезные жиры можно найти в авокадо или оливковом масле.