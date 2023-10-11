Раскрыта неожиданная польза пельменей для здоровья

Польза пельменей заключается в наличии полезных белков и жиров, которые поддерживают жизненные процессы в организме. Об этом рассказала терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Пельмени хорошо насыщают, дают энергию. Белок в составе такого продукта достаточно долгое время поддерживает чувство сытости и является источником полезных белковых молекул для построения и обновления тканей в нашем организме", — подчеркнула она в беседе с "Москвой 24".

По словам доктора, полезные жиры в составе пельменей очень нужны нашему организму. При этом диетолог рекомендует самостоятельно готовить пельмени, а не покупать их в магазине. Продукт должен быть сделан из качественного мяса, а само тесто — тонким. Королёва отметила, что приоритет в пельменях стоит отдавать фаршу.