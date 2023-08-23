Врач назвал 5 главных опасностей пельменей

Во многих странах мира существуют блюда, состоящие из начинки и теста: это и равиоли, и манты, и хинкали, и гёдза, и вареники, и, разумеется, пельмени. Пропорция идеального пельменя: тонкий слой теста из пшеницы и обильная сочная мясная начинка. Но даже самые вкусные и питательные пельмени могут привести к проблемам. К каким — Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

1. Пельмени весьма калорийны. По словам врача, на 100 граммов продукта приходится около 300 ккал. Так что употребление пельменей три раза в день семь дней в неделю при отсутствии соответствующей физической нагрузки приводит к отложению жира в организме.

2. Глютен пшеницы. Глютен нельзя людям с целиакией, то есть тем, у кого не усваиваются злаковые.

3. Соль. Соль может задерживаться в организме и повышать артериальное давление. Также из-за этой приправы задерживается жидкость в организме, что приводит к повышению веса.

4. Соя. Для удешевления некоторые производители добавляют в мясной фарш сою. Соя содержит изофлавоны, которые стимулируют выработку эстрогенов в организме человека. В итоге изменяется гормональный баланс, что приводит к нарушению обмена веществ, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшению половой функции организма, добавил Умнов.

5. Холестерин. В мясе содержится холестерин, избыточное поступление которого приводит к образованию холестериновых бляшек, которые могут привести к сердечно-сосудистой патологии.