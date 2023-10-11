Горстка облепихи покроет дневную норму семи витаминов, но можно эту ягоду не всем

Облепиха невероятно полезна: она содержит каротиноиды, витамины С, В1, В2, В6, В12, Е, К, полисахариды, жирное масло, дубильные вещества, флавоноиды. Ягоды используют в виде сока или отвара, также в народной медицине применяется облепиховое масло. Кому ягода принесёт пользу, а кому — вред, Лайфу рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева.

"Достаточно съедать всего 100 граммов облепихи в день, чтобы полностью перекрыть дневную потребность в витаминах С, А, Е, К, В1, В2, В6", — подчеркнула биолог.

В народной медицине ягодный отвар используют наружно при кожных болезнях, отвар семян — внутрь в качестве слабительного, а отвар листьев и ветвей — для лечения поносов. Облепиховое масло полезно в качестве обезболивающего, ранозаживляющего и бактерицидного средства, а также для ингаляций при простуде и болезнях горла и лёгких.

Облепиха также способствует снижению артериального давления, поэтому полезна гипертоникам, а вот тем, у кого гипотония, употреблять её следует с осторожностью. Кроме того, ягоды и масло противопоказаны при воспалениях желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, желчнокаменной болезни и аденоме предстательной железы.