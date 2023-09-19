Составлен топ-5 самых неожиданных источников витамина C, которые есть в любом холодильнике

Летом очень просто насытить организм витаминами, однако даже зимой можно найти полезные микроэлементы и обойтись без фруктов и овощей. Нутрициолог и ЗОЖ-активист Элина Гейман перечислила Лайфу пять продуктов, которые богаты витамином C и доступны каждому из нас в любое время года.

1. Квашеная капуста. Она может стоять на одном из первых мест в таком рейтинге. Есть также хороший и необычный рецепт для гурманов — потушить капусту со стаканом белого вина, чтобы она не жарилась и не сгорела, а затем добавить туда раздавленную ягоду физалиса. Такое блюдо станет "бомбой по количеству витамина С", подчеркнула эксперт.

2. Красный болгарский перец. Ни для кого ни секрет, как высоко содержание витамина С в этом овоще. Однако с ним надо быть осторожным: продукт может вызывать раздражение слизистой желудка, если у человека есть проблемы с ЖКТ, предупредила собеседница Лайфа.

3. Сезонные ягоды. Речь идёт о малине, клубнике, клюкве, облепихе. Из них можно делать напитки с большим содержанием витамина С, которые также будут являться детоксом. А кроме того, полезно замораживать ягоды на зиму, чтобы в холодное время использовать их на кухне.

4. Шиповник. Из него лучше всего делать напиток. Однако помните, что ягода содержит ворсинки, которые могут разрушать стенки кишечника. Рекомендуется перед приготовлением напитка чуть-чуть раздавить ягоды и залить их кипятком. Дать настояться одну ночь, а наутро детокс-напиток с высоким содержанием витамина С готов.

5. Крестоцветные овощи. Брокколи, цветная и брюссельская капуста обладают не только большим содержанием витамина С, они также оказывают противовоспалительное и противораковое действие. Эти овощи наделены и свойствами детокса.