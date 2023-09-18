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18 сентября, 10:11

Нутрициолог раскрыла, можно ли худеющим есть после шести

Нутрициолог Гусакова: Есть после 18 часов можно, но стоит исключить жареное

Миф о том, что приём пищи строго до 18:00 способствует похудению, основан на неправильном понимании процессов метаболизма, заявила в беседе с NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По её словам, снижение веса происходит за счёт уменьшения калорийности рациона, поэтому в чётко определённые временные рамки человек съедает меньше. Такой же принцип действует и при интервальном голодании.

Врач порекомендовала делать последний приём пищи не позднее чем за два-три часа до отбоя. Для тех, кто ложится спать в 22:00, оптимальное время ужина — 19:00. Но если вы ложитесь поздно, то ужин лучше организовать за четыре-пять часов до сна, пояснила эксперт.

"Вечерний приём пищи должен быть самым лёгким. К концу дня наш метаболизм замедляется в связи с циркадными ритмами. Белковые продукты с овощами — отличное сочетание для ужина. При снижении веса необходимо употребление белковой пищи, чтобы поддерживать постоянный аминокислотный состав в крови", — рассказала специалист.

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Гусакова рассказала, что некоторые продукты могут вызывать дискомфорт и избыточное газообразование. Поэтому перед сном рекомендуется избегать тяжёлой, жареной и жирной пищи, чтобы исключить нарушения сна, заключила эксперт.

Ранее диетолог Михалева пояснила, почему осенью люди начинают "зажировку". Основная причина, по её словам, заключается в нежелании лишний раз выходить на улицу из-за плохой погоды.

Обложка ©

Unsplash / Clark Douglas

Александра Мышляева
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