Нутрициолог раскрыла, можно ли худеющим есть после шести

Миф о том, что приём пищи строго до 18:00 способствует похудению, основан на неправильном понимании процессов метаболизма, заявила в беседе с NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По её словам, снижение веса происходит за счёт уменьшения калорийности рациона, поэтому в чётко определённые временные рамки человек съедает меньше. Такой же принцип действует и при интервальном голодании.