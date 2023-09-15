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15 сентября, 19:35

Укрепляет нервы и мышцы: Диетолог рассказала, какой фрукт людям старше 50 нужно добавить в свой рацион

Диетолог Соломатина посоветовала людям старше 50 есть авокадо

Диетолог Елена Соломатина раскрыла секрет молодости и крепких мышц: необходимо употреблять авокадо. Польза этого фрукта заключается в количестве полезных жиров.

"В нём есть полезные мононенасыщенные жиры. В частности, омега-9 жирные кислоты, как в оливковом масле, и омега-6 жирные кислоты, как в подсолнечном масле. Эти жиры укрепляют сердечно-сосудистую систему, нервную и иммунную системы, улучшают липидный профиль, состояние кожи, ногтей и профилактируют атеросклероз", сказала диетолог в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам медика, фрукт насыщен витаминами и минералами, успокаивает нервы и позитивно сказывается на работе ЖКТ. Также он укрепляет ногти, мышцы и кости. А ещё вырабатывает коллаген, который сохраняет молодость кожи. Поэтому людям за 50 авокадо необходимо добавлять в рацион, отметила врач.

"Природный антидепрессант": Диетолог назвала фрукт, который поможет справиться с тревогой

"Природный антидепрессант": Диетолог назвала фрукт, который поможет справиться с тревогой

Ранее Лайф рассказывал, что авокадо поможет разгладить морщины, а также улучшить тургор и тонус кожи.

Обложка ©

Unsplash

Дарья Нарыкова
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