Укрепляет нервы и мышцы: Диетолог рассказала, какой фрукт людям старше 50 нужно добавить в свой рацион

Диетолог Елена Соломатина раскрыла секрет молодости и крепких мышц: необходимо употреблять авокадо. Польза этого фрукта заключается в количестве полезных жиров.

"В нём есть полезные мононенасыщенные жиры. В частности, омега-9 жирные кислоты, как в оливковом масле, и омега-6 жирные кислоты, как в подсолнечном масле. Эти жиры укрепляют сердечно-сосудистую систему, нервную и иммунную системы, улучшают липидный профиль, состояние кожи, ногтей и профилактируют атеросклероз", — сказала диетолог в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам медика, фрукт насыщен витаминами и минералами, успокаивает нервы и позитивно сказывается на работе ЖКТ. Также он укрепляет ногти, мышцы и кости. А ещё вырабатывает коллаген, который сохраняет молодость кожи. Поэтому людям за 50 авокадо необходимо добавлять в рацион, отметила врач.