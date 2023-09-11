Косметолог рассказала, что съесть, чтобы ваша кожа засияла
Врач Носарева: Употребление авокадо поможет разгладить морщины
Увлажнить кожу, помочь синтезу коллагена, улучшить кровообращение, разгладить морщины можно не только с помощью кремов и сывороток. Эти задачи помогут решить и некоторые продукты. Их в беседе с Лайфом назвала врач-косметолог, врач-дерматолог, врач-миколог "СМ-Косметологии" Нана Носарева.
- Свежие помидоры и красный болгарский перец содержат природные антиоксиданты — ликопин и витамин С.
- Морковь богата бета-каротином и витамином А.
- Арбуз не только утоляет жажду, но и увлажняет эпидермис, а содержащиеся в нём витамины А и С помогут добиться свежего румянца.
- Гранат — источник эллаговой кислоты, которая отвечает за регенерацию клеток. Также в его составе около 12 аминокислот, которые необходимы для синтеза главных кожных белков — коллагена и эластина.
- Орехи богаты жирными кислотами омега-3 и витамином Е.
- Оливковое масло является настоящим эликсиром молодости, в нём содержится огромное количество полезных жирных кислот и витамина Е.
- Жирная рыба богата витаминами А и D, а множество полезных микроэлементов улучшают кровообращение и доставку кислорода к коже.
- Авокадо поможет разгладить морщины и улучшить тургор и тонус кожи.
- Льняная каша содержит большое количество альфа-линоленовой кислоты, очень нужной для естественного сияния.
- Нут — замечательный источник растительного белка.
Также врач советует не забывать о таких продуктах, как семена чиа, куркума, миндальное молоко, гречишный чай.
С наступлением осенних холодов кожа может потерять здоровый вид и стать сухой и раздражённой. Чтобы этого не произошло, важно настроить правильный уход. О том, как это сделать, Лайфу рассказала врач – косметолог-дерматолог Екатерина Шадрина.