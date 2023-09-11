Косметолог рассказала, что съесть, чтобы ваша кожа засияла

Увлажнить кожу, помочь синтезу коллагена, улучшить кровообращение, разгладить морщины можно не только с помощью кремов и сывороток. Эти задачи помогут решить и некоторые продукты. Их в беседе с Лайфом назвала врач-косметолог, врач-дерматолог, врач-миколог "СМ-Косметологии" Нана Носарева.

Свежие помидоры и красный болгарский перец содержат природные антиоксиданты — ликопин и витамин С.

содержат природные антиоксиданты — ликопин и витамин С. Морковь богата бета-каротином и витамином А.

богата бета-каротином и витамином А. Арбуз не только утоляет жажду, но и увлажняет эпидермис, а содержащиеся в нём витамины А и С помогут добиться свежего румянца.

не только утоляет жажду, но и увлажняет эпидермис, а содержащиеся в нём витамины А и С помогут добиться свежего румянца. Гранат — источник эллаговой кислоты, которая отвечает за регенерацию клеток. Также в его составе около 12 аминокислот, которые необходимы для синтеза главных кожных белков — коллагена и эластина.

— источник эллаговой кислоты, которая отвечает за регенерацию клеток. Также в его составе около 12 аминокислот, которые необходимы для синтеза главных кожных белков — коллагена и эластина. Орехи богаты жирными кислотами омега-3 и витамином Е.

богаты жирными кислотами омега-3 и витамином Е. Оливковое масло является настоящим эликсиром молодости, в нём содержится огромное количество полезных жирных кислот и витамина Е.

является настоящим эликсиром молодости, в нём содержится огромное количество полезных жирных кислот и витамина Е. Жирная рыба богата витаминами А и D, а множество полезных микроэлементов улучшают кровообращение и доставку кислорода к коже.

богата витаминами А и D, а множество полезных микроэлементов улучшают кровообращение и доставку кислорода к коже. Авокадо поможет разгладить морщины и улучшить тургор и тонус кожи.

поможет разгладить морщины и улучшить тургор и тонус кожи. Льняная каша содержит большое количество альфа-линоленовой кислоты, очень нужной для естественного сияния.

содержит большое количество альфа-линоленовой кислоты, очень нужной для естественного сияния. Нут — замечательный источник растительного белка.

Также врач советует не забывать о таких продуктах, как семена чиа, куркума, миндальное молоко, гречишный чай.