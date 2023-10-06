Назван единственный витамин, который россиянам нужно принимать круглый год

Витамин D — это единственный полезный элемент, который большинству людей нужно дополнительно принимать в течение всего года. Всё дело в том, что он синтезируется в коже под воздействием света, однако солнечных дней в большинстве российских регионов недостаточно для обеспечения его в нужном количестве, пояснил газете "Известия" врач общей практики Игорь Алентов.

По его словам, восполнить витамин D можно, добавив в рацион рыбу, икру, яичный желток и молоко, а также начав проводить достаточно времени на свежем воздухе и под солнечными лучами с открытым лицом и кистями рук. Кстати, говоря про солнце, врач посоветовал избегать солярия и активного загара. А тех, кто хочет контролировать уровень витамина D в организме, он заверил, что нет нужды его постоянно проверять. Достаточно обратиться к своему врачу, чтобы он назначил необходимую для профилактики дозу: у всех она разная.

"Основные факторы риска дефицита витамина D: возраст старше 65 лет, тёмная кожа, ожирение, сидячий образ жизни, недостаточное воздействие солнечного света, приём лекарств, которые изменяют метаболизм этого витамина, например противосудорожные препараты, глюкокортикоиды", — пояснил специалист.

При этом не стоит употреблять витамин D в БАДах, поскольку риск низкого качества, фальсификации состава очень велик. А приём комплексных или других отдельных витаминов не принесёт должной пользы в большинстве случаев, добавил Алентов.