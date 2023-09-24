Раскрыты страшные симптомы передозировки витамина против "саморазрушения"

Передозировка витамина D так же опасна, как и его недостаток, поскольку может отразиться на состоянии костей, мышц и всего организма в целом. Об этом предупредила врач-терапевт "Инвитро-Ю" Ирина Голотина в беседе с "Мослентой".

"При переизбытке витамина D возможны слабость, головокружение, тошнота и рвота, судороги, спутанность сознания, усталость, раздражительность, боль в суставах", — перечислила медик.

Передозировка может вызвать кальцификацию костей и тканей, обезвоживание, повышение давления и мышечную слабость. Симптомы появляются через некоторое время после прерывания курса приёма больших доз. Обычно причину плохого самочувствия выявить сложно, так как симптомы не являются специфическими, объяснила Голотина.

Витамин D — жирорастворимый. По словам врача, это значит, что он может накапливаться в жировых тканях и его попадание в кровоток происходит медленно. Избавиться от переизбытка можно быстро — всего лишь нужно прекратить приём витамина. Но эксперт уточнила, что негативный эффект может сохраняться несколько месяцев.