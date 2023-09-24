Раскрыты страшные симптомы передозировки витамина против "саморазрушения"
Врач Голотина: При переизбытке витамина D возможны головокружение и тошнота
Передозировка витамина D так же опасна, как и его недостаток, поскольку может отразиться на состоянии костей, мышц и всего организма в целом. Об этом предупредила врач-терапевт "Инвитро-Ю" Ирина Голотина в беседе с "Мослентой".
"При переизбытке витамина D возможны слабость, головокружение, тошнота и рвота, судороги, спутанность сознания, усталость, раздражительность, боль в суставах", — перечислила медик.
Передозировка может вызвать кальцификацию костей и тканей, обезвоживание, повышение давления и мышечную слабость. Симптомы появляются через некоторое время после прерывания курса приёма больших доз. Обычно причину плохого самочувствия выявить сложно, так как симптомы не являются специфическими, объяснила Голотина.
Витамин D — жирорастворимый. По словам врача, это значит, что он может накапливаться в жировых тканях и его попадание в кровоток происходит медленно. Избавиться от переизбытка можно быстро — всего лишь нужно прекратить приём витамина. Но эксперт уточнила, что негативный эффект может сохраняться несколько месяцев.
Ранее онколог раскрыл, употребление каких витаминов может закончиться раком. По словам Покровского, фолиевая кислота, витамины В12, А и D могут способствовать развитию раковых клеток.
Shutterstock