Онколог раскрыл, употребление каких витаминов может закончиться раком

Шведские и китайские учёные недавно заявили, что витамин С может активизировать работу раковых клеток. Ряд других витаминов также может провоцировать рост опухолей, заявил заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский РИА "ФедералПресс". При этом он рассказал, что отказываться от добавок не нужно, но важно контролировать дозировку.

"Например, витамин С является природным антиоксидантом. Ангиогенез нужен не только раковым опухолям, он нужен всему организму. Поэтому говорить о том, что здесь [при влиянии витамина на развитие раковых клеток] есть какая-то прямая связь, я бы не стал", — уточнил учёный.

Также, по словам Покровского, фолиевая кислота, витамин В12, А и Д могут способствовать развитию раковых клеток. Врач уточнил, что ретиноевая кислота имеет свойство сигнальной молекулы и она может стимулировать экспрессию некоторых генов, способствуя канцерогенезу. Что касается кобаламина, то там сложнее, но считается, что в каком-то объёме он может влиять на развитие раковых заболеваний, заявил медик.

Онколог уточнил, что витамины не несут серьёзной опасности для организма, если не перебарщивать с дозировкой. Если есть предрасположенность к раку, то стоит избегать приёма витаминных добавок без назначения, заявил врач.