Стало известно, какая пыль может вызвать развитие рака

Твёрдые частицы PM2.5, которыми часто загрязнён городской воздух, могут при скоплении в лёгких и крови провоцировать развитие рака, заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил врач-терапевт Георгий Сапего.

Он пояснил, что частицы PM2.5 имеют размер менее 2,5 микрометра, благодаря чему не только проникают в глубину лёгких, но и всасываются в кровь. Невооружённым глазом их не видно. А контакт с домашней пылью способен привести к обострению аллергических заболеваний, так как в ней содержится плесень и пылевые клещи.

"От вдыхания аллергенов плесени и клещей у некоторых людей могут случаться тяжёлые приступы бронхиальной астмы. Интересно, что продукты жизнедеятельности пылевых клещей могут проникать в нашу кожу сквозь мельчайшие трещинки и вызывать зуд, жжение, дерматит. Это даже не аллергия, а просто воздействие едкой органики", — пояснил Сапего.

Он также рассказал, как защититься от воздействия опасных частиц пыли. Так, например, организм сам выводит крупную пыль, оседающую в носу и лёгких. Это происходит за счёт колебаний микроскопических ресничек в дыхательных путях. Главное, сохранить эти реснички и не травить их табачным дымом.

Чтобы видимая пыль не попадала в организм, её нужно собирать с поверхностей пылесосом и влажной тряпкой. Если поддерживать в доме влажность ниже 50%, можно сократить количество аллергенов пылевых клещей и плесени, предупредил терапевт.