Россиянам рассказали, почему осенняя аллергия может быть опасней весенней

Поллиноз — аллергия на пыльцу трав и деревьев — распространённое заболевание, которое влияет на качество жизни. Запускать его нельзя, иначе проблема может усугубиться, поэтому при появлении симптомов следует обращаться к специалисту. Об этом читателям Лайфа рассказал врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

Специалист объяснил, что аллергия на пыльцу может продолжаться до первого снега. Всплеск поллиноза характерен для весны и лета, ведь с апреля до июля цветут берёза, дуб и клён, а также злаковые растения — овёс, рожь и пшеница. Однако и осенью этот процесс продолжается. А аллергия, которая возникает в холодное время года, может протекать более выраженно из-за включения отопления. По словам Иванова, сухой тёплый воздух пересушивает и истончает слизистую оболочку носа и рта, делая её более чувствительной к различным внешним раздражителям.

Характерные симптомы поллиноза — насморк, заложенность носа, чихание, слезотечение и кашель. Справиться с ними без помощи врача почти невозможно, ведь для того, чтобы избежать аллергии, нужно уехать в другое место, а это доступно далеко не всем. Оставлять поллиноз без внимания нельзя, ведь он может прогрессировать вплоть до бронхиальной астмы.

"Поэтому, если человек отмечает странный зуд в носу, слезотечение и кашель, которые становятся немного легче после приёма антигистаминных препаратов, ему нужно как можно скорее обратиться к врачу-аллергологу. Хорошая новость — сезонная аллергия поддаётся лечению лучше, чем другие разновидности", — заключил врач.