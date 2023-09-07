Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 02:30

Названы наиболее необходимые лекарства для домашней аптечки

Россияне чаще пополняют домашние аптечки лекарствами от аллергии и диареи

Наибольшей популярностью при составлении домашней аптечки у россиян пользуются таблетки от аллергии, сорбенты, ферменты, противодиарейные средства и лекарства от боли в горле. Об этом после анализа онлайн-корзин россиян Лайфу рассказали аналитики компании BestDoctor.

В список востребованных препаратов вошли также жаропонижающие, деконгестанты, средства от спазмов и обезболивающие. Чаще всего они доступны без рецепта, а потому составляют базовый набор лекарств первой необходимости. В среднем на популярные лекарства россияне тратят по 1235 рублей.

"Можно выделить определённые группы препаратов, которые важно иметь в каждом доме. Во-первых, это жаропонижающие и обезболивающие препараты, которые помогут справиться с высокой температурой и снизить болевые ощущения. Во-вторых, сорбенты, которые выводят из желудочно-кишечного тракта вредные вещества. В-третьих, антигистаминные средства, эффективно уменьшающие симптомы аллергии, такие как чихание, зуд и слезотечение. И наконец, спазмолитические и противодиарейные средства на случай кишечных расстройств", пояснила врач-терапевт BestDoctor Юлия Миронова.

Людям за 50 перечислили девять продуктов, богатых "витамином молодости"

Людям за 50 перечислили девять продуктов, богатых "витамином молодости"

Ранее Лайф рассказывал, что для поддержания здоровья врачи также рекомендуют заниматься спортом. Однако в некоторых случаях физическая активность может представлять угрозу.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров