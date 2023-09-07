Названы наиболее необходимые лекарства для домашней аптечки

Наибольшей популярностью при составлении домашней аптечки у россиян пользуются таблетки от аллергии, сорбенты, ферменты, противодиарейные средства и лекарства от боли в горле. Об этом после анализа онлайн-корзин россиян Лайфу рассказали аналитики компании BestDoctor.

В список востребованных препаратов вошли также жаропонижающие, деконгестанты, средства от спазмов и обезболивающие. Чаще всего они доступны без рецепта, а потому составляют базовый набор лекарств первой необходимости. В среднем на популярные лекарства россияне тратят по 1235 рублей.

"Можно выделить определённые группы препаратов, которые важно иметь в каждом доме. Во-первых, это жаропонижающие и обезболивающие препараты, которые помогут справиться с высокой температурой и снизить болевые ощущения. Во-вторых, сорбенты, которые выводят из желудочно-кишечного тракта вредные вещества. В-третьих, антигистаминные средства, эффективно уменьшающие симптомы аллергии, такие как чихание, зуд и слезотечение. И наконец, спазмолитические и противодиарейные средства на случай кишечных расстройств", — пояснила врач-терапевт BestDoctor Юлия Миронова.