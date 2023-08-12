"Лекарство без противопоказаний": В Минздраве перечислили главные плюсы занятий спортом

Регулярная физическая активность помогает снизить риск депрессии, тревоги, а также улучшает сон. Об этом в День физкультурника заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Предполагается, что улучшения со стороны психики при физической активности вызваны влиянием на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему (ГГН) и, таким образом, на физиологическую реакцию на стресс. Это физиологическое влияние, вероятно, опосредуется связью ГГН с несколькими областями мозга, включая лимбическую систему, миндалевидное тело, гиппокамп", — написал он в телеграм-канале.

К тому же спорт позволяет отвлечься и повышает самооценку. По словам Салагая, полезной является даже уборка дома, которая помогает сжечь 100–150 килокалорий в час. Он также напомнил, что в неделю рекомендовано 150 минут умеренной физической нагрузки, то есть чуть больше 20 минут в день.

"Умеренная физическая активность — это лекарство, которое не имеет противопоказаний. Регулярная физическая активность может помочь сохранить навыки мышления, обучения и суждения острыми с возрастом. Сюда же прибавим контроль веса, профилактику диабета и метаболического синдрома", — добавил Салагай.