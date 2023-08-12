Эксперт рассказала, сколько часов в неделю должно уходить на спорт для укрепления здоровья

Занятия физкультурой положительно влияют на организм: улучшаются обмен веществ и память, стабилизируется работа центральной нервной системы, укрепляются опорно-двигательный аппарат и иммунитет. Причём видов физической активности много, а тратить на них в неделю можно не больше семи часов. Об этом Лайфу рассказала декан факультета физической культуры Государственного университета просвещения Ирина Кулишенко.

Эксперт отметила, что физические упражнения положительно влияют на печень, поджелудочную железу и органы пищеварения. Благодаря им улучшается также способность организма сопротивляться неблагоприятным воздействиям окружающей среды, а ещё можно сделать осанку красивой.

"Еженедельная двигательная активность по пять – семь часов — вполне оптимально. Сюда должны быть включены упражнения на развитие и поддержание дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма, силовые упражнения для поддержания основных групп мышц. Уровень активности следует подбирать с учётом состояния здоровья", — пояснила Кулишенко.

Для поддержания здоровья и уровня физической подготовки нужно выполнять утреннюю гимнастику, днём делать физкультминутки и физкультпаузы, а ещё производственную гимнастику. Эксперт напомнила и про пешие прогулки, которые благоприятно влияют на организм, способствуют снижению давления.

При этом объём нагрузки и её интенсивность должны соответствовать уровню физической подготовки. А видов занятий очень много: ходьба, бег, танцы, игры, езда на велосипеде, катание на коньках, силовые упражнения и многое другое. Кроме того, важно придерживаться рационального питания, соблюдая соотношение белков, жиров и углеводов, а также поддерживать оптимальный объём калорийности пищи.