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8 августа, 13:47

Названы два популярных упражнения на пресс, которые на самом деле бесполезны

Тренер Харрис: Скручивания лёжа не сделают живот плоским

Скручивания в положении лёжа на спине и велосипедный кранч не помогут тем, кто с помощью этих упражнений хочет добиться плоского живота. Об этом рассказала фитнес-тренер Сесилия Харрис для материала The Sun.

Она объяснила, что правильное выполнение скручиваний и велосипедного кранча очень сложно в техническом плане, поэтому с их помощью сложно добиться заветного результата. Кроме того, эти упражнения нагружают спину и шею, что не помогает в создании стройного тела и плоского живота.

Харрис предложила альтернативы: скручивание ног в планке, подъём коленей в висе на перекладине, а также спринт на месте с высоким подъёмом бёдер. Эти упражнения намного лучше справляются с тем, чтобы придать животу желанный вид.

Кубики к лету: 6 правил для плоского живота за месяц

Кубики к лету: 6 правил для плоского живота за месяц

К слову, профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета рассказал о том, что слишком частое втягивание живота может привести к мышечному дисбалансу и появлению видимой складки в середине живота. Со временем может развиться синдром песочных часов, когда структура брюшной стенки сильно меняется.

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Юрий Лысенко
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