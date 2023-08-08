Названы два популярных упражнения на пресс, которые на самом деле бесполезны

Скручивания в положении лёжа на спине и велосипедный кранч не помогут тем, кто с помощью этих упражнений хочет добиться плоского живота. Об этом рассказала фитнес-тренер Сесилия Харрис для материала The Sun.

Она объяснила, что правильное выполнение скручиваний и велосипедного кранча очень сложно в техническом плане, поэтому с их помощью сложно добиться заветного результата. Кроме того, эти упражнения нагружают спину и шею, что не помогает в создании стройного тела и плоского живота.

Харрис предложила альтернативы: скручивание ног в планке, подъём коленей в висе на перекладине, а также спринт на месте с высоким подъёмом бёдер. Эти упражнения намного лучше справляются с тем, чтобы придать животу желанный вид.