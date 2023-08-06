Синдром песочных часов: Учёный предупредил о последствиях постоянного втягивания живота

Слишком частое втягивание живота может привести к мышечному дисбалансу и появлению видимой складки в середине живота. Такое заявление сделал профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета (Великобритания) Адам Тейлор.

В беседе с The Conversation эксперт отметил, что со временем может развиться синдром песочных часов, когда структура брюшной стенки сильно меняется. Тейлор добавил, что втягивание живота уменьшает место для органов брюшной полости. В результате повышается внутрибрюшное давление и нарушаются дыхание и работа мышц тазового дна, удерживающих на месте мочевой пузырь, матку и прямую кишку.

Отдельные проблемы втягивание живота может добавить людям с недержанием мочи или кала. Для устранения мышечного дисбаланса специалист посоветовал делать планку, также подойдут йога и пилатес.