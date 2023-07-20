Россиянам рассказали, чем отличается живот-арбуз от живота-фартука и какой из них опаснее

Жир вокруг талии вырабатывает вещества, которые могут создать серьёзный риск для здоровья. Врачи выделяют "живот-арбуз" и "живот-фартук", один из них более опасен, чем другой. Однако, независимо от формы вашего тела, лишний жир вреден для здоровья. О разнице "животов" Лайфу рассказала врач-эндокринолог, диетолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" и ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Анна Кривошеева.

"У большинства людей около 90% жира в организме находится под кожей. Если вы нажмёте пальцем на живот, жир, который кажется мягким, — это подкожный жир. Остальные 10%, называемые висцеральным, или внутрибрюшным, жиром, лежат вне досягаемости под твёрдой брюшной стенкой", — рассказала медик.

Из-за висцерального жира живот и становится похож на арбуз, при этом чаще всего такое происходит с мужчинами, они имеют большую склонность к накоплению "плохого" жира.

"Висцеральный жир играет ключевую роль в развитии различных проблем со здоровьем. Он вырабатывает больше белков, называемых цитокинами, которые могут вызывать вялотекущее воспаление, являющееся фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических состояний. Он также производит предшественника ангиотензина, белка, который вызывает сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления", — предупреждает Кривошеева.