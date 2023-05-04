Топим жир вместо мышц: Сколько килограммов можно сбросить за месяц без вреда для здоровья

Вес, который быстро уходит, так же стремительно может вернуться, поэтому во время диеты следует отслеживать свои показатели, чтобы не получить обратный эффект. Об этом рассказала Лайфу врач-эндокринолог, диетолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" и ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Анна Кривошеева.

"Вес тела состоит из множества компонентов: вода, кости, мышцы, клетки и ткани, органы, а не только жировая ткань. Таким образом, это не просто цифра на весах, которую необходимо сбросить, важно то, какие составляющие веса уменьшаются", — уточнила она.

Так, если вы похудели на 20 килограммов, но большая часть ушедшей массы мышечная, то это гораздо хуже исходного веса. В идеале нужно терять около 0,5 килограмма в неделю, то есть в среднем 2–2,5 килограмма в месяц. Допустимо худеть по килограмму еженедельно, но только при правильно выстроенной диете и регулярных занятиях спортом. При этом уходить должен именно жир, а мышцы укрепляться.

"Показателем потери жира является снижение его процентного содержания в организме, определяемое с помощью методики оценки состава тела, а не только с помощью весов. Также необходимо обращать внимание на уменьшение окружности талии, уменьшение окружности бёдер и достижение правильного соотношения окружности талии/бедёр", — продолжила Кривошеева.

Почему должен уходить именно жир? Врач пояснила, что это связано с показателями здоровья. Тучные люди предрасположены к серьёзным заболеваниям, поэтому нужно следить за тем, как именно вы худеете, чтобы сохранить массу скелетных мышц. Медик посоветовала постепенно менять пищевые привычки, чтобы вес снижался поэтапно. Будет нелишним составить собственный план питания.

Также не нужно ставить перед собой недостижимые цели, ведь низкий вес не всегда синоним здоровья. Попробуйте для начала определить полезные блюда и избегать сладких, крахмалистых и обработанных продуктов. Заведите дневник и отмечайте, как именно уходит вес. Обязательно сочетайте диеты с физическими упражнениями. Не отлынивайте от спорта, чтобы укрепить мышечный каркас.