Россиянам рассказали, как избежать отравления в майские праздники

Майские праздники — традиционное время для пикников и застолий. Многие рассчитывают в это время отправиться на шашлыки, но организм может не справиться с нагрузкой, из-за чего не исключены отравления. Врач-диетолог Ирина Мансурова в беседе с Лайфом рассказала, как оказать первую помощь в таком случае.

По словам медика, длинные выходные толкают многих россиян на алкогольные "подвиги", в связи с чем часто встречаются отравления спиртными напитками или дешёвыми суррогатами. Чтобы не загреметь в больницу, специалист рекомендует сократить употребление горячительных напитков, больше налегать на воду, минералку, морс или лимонад. На каждый глоток алкоголя, как указала Мансурова, должно быть выпито два глотка воды. Также врач посоветовала не употреблять спиртное на голодный желудок.

Не менее важным является ответственный подход к выбору продуктов для приготовления шашлыков. Мясо, как подчеркнула наша собеседница, лучше покупать свежим и потом уже самостоятельно мариновать его. Также необходимо не забывать тщательно прожаривать мясные продукты, поскольку в сыром состоянии в них активно распространяются бактерии. Мясо можно даже предварительно отварить почти до готовности в маринаде, а потом над углями только подрумянить. Кстати, это значительно сократит время приготовления и сэкономит угли.

Кроме того, диетолог советует отказаться от майонеза и сдобренных этим вредным и жирным соусом блюд. Перед походом на пикник, в частности, крайне важно запастись антибактериальными средствами и одноразовой посудой. А вот если же уберечься от отравления не удалось, то организму потребуется минимум неделя для полного восстановления.

"При отравлении щадящую диету необходимо соблюдать до семи-десяти дней, поскольку организму нужен не один день для восстановления. Отмечу, что, если признаки отравления сопровождаются непрекращающиеся рвотой, температурой, сыпью на теле, нужна помощь врача", — пояснила Мансурова.

При отравлении следует не только как можно скорее нормализовать состояние здоровья, но и соблюдать особую диету. Так, в список разрешённых продуктов собеседница Лайфа включила воду, сухари, галетное печенье, нежирный куриный бульон, отварные мясо или рыбу (можно на пару), а также печёные яблоки, паровой омлет и варёные яйца. В этот период лучше всего питаться небольшими порциями (до 200 граммов) до шести-семи раз в день, предпочтение следует отдавать пюреобразной пище. При этом есть целый перечень продуктов, которые нельзя употреблять при интоксикации организма. В частности, речь идёт о жирной, жареной, пересоленной пище, фастфуде, различных копчёностях, также следует отказаться от грибов, солений, шоколада, кофе, кислых продуктов и, разумеется, от алкоголя.

"Молоко и молочные каши разрешены через две недели. Кисломолочные продукты можно употреблять раньше, но перетёртые, в виде запеканок, без искусственных добавок", — добавила наша собеседница.