Не есть в плохом настроении и ещё 5 способов избавиться от "внутреннего" жира — советы терапевта
Врач Пендюрина: Строгие диеты не помогут избавиться от висцерального жира
В современном мире проблема лишнего веса встречается всё чаще — и у молодых людей тоже. Ожирение является самостоятельным хроническим заболеванием с высоким риском сердечно-сосудистых, метаболических и других осложнений. Одним из важных показателей ожирения является объём висцерального (внутреннего) жира, который окружает жизненно важные органы. Чтобы избавиться от этого жира, нужно соблюдать шесть правил, которые специально для Лайфа назвала врач-терапевт, заведующая диагностическим отделением Семейной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Часовой Алла Пендюрина.
Для начала определим, какой же объём талии свидетельствует о наличии висцерального жира. Критическим показателем для женщин считается 88 см, а норма у мужчин — не больше 94 см.
Итак, что же делать тем, у кого этот показатель зашкаливает?
1. Пересмотреть рацион питания
- Есть пять-шесть раз в день, очень тщательно пережёвывать пищу.
- Разовая порция не более одного стакана.
- Не пропускать приёмы пищи утром и в обед, а от ужина очень полезно периодически отказываться.
- Еду максимально готовить дома.
- За 30 минут до еды выпивать стакан воды или зелёного чая.
- Не есть за просмотром фильмов, за компанию, без ощущения голода, при усталости или плохом настроении.
- Увеличить потребление свежих овощей и зелени, заменить салатом гарниры.
- Наполовину уменьшить привычное количество продуктов со средней калорийностью: хлеб, макароны, каши, фрукты, бобовые.
- Есть не позже чем за три часа до сна.
- При ощущении голода в вечернее время можно чайной ложкой съесть стакан 1%-ного кефира, в него можно добавить распаренные отруби (столовую ложку залить 20 мл кипятка и через 15 минут смешать с кефиром).
- В качестве подсластителя при висцеральном ожирении лучше всего подходит стевия (растение из семейства астровых, которое славится медовым вкусом), её можно приобрести в магазине и аптеке в виде таблеток, сиропа или порошка.
- Раз в 10 дней обязателен разгрузочный день, на пять порций делят один вид продукта: 1 литр кефира или 600 граммов 2%-ного творога, 300 граммов мяса с зеленью, 1,5 килограмма огурцов.
2. Упражнения
- Для тех, кто никогда или давно не занимался спортом, лучшим выходом станет ходьба и бег. Важно следить за правильностью дыхания и по мере необходимости делать перерыв.
- Хорошо сжигает жир упражнение на пресс. Лучше лечь на спину и стараться прямо поднимать ноги вверх, держа руки по швам. На начальной стадии будет трудно, но, если собрать волю в кулак, всё обязательно получится.
3. Отказ от диет
Алла Пендюрина советует отказаться от самостоятельного использования разрекламированных диет, так как чрезмерно строгие, однообразные и несбалансированные системы питания ведут ещё к большему набору веса по их завершению.
4. Здоровый сон
Врач напомнила, что сон должен быть не менее семи часов сутки и в комфортных условиях.
5. Борьба со стрессом
"Постарайтесь решать проблемы по мере их поступления с минимальным проявлением отрицательных эмоций", — добавила медик.
6. Ограничить алкоголь
Терапевт советует ограничить потребление спиртных напитков, злоупотребление которыми провоцирует гормональный сбой.
Кстати, вес, который быстро уходит, так же стремительно может вернуться, поэтому во время диеты следует отслеживать свои показатели. О том, как при похудении не получить обратный эффект, Лайфу рассказала врач-эндокринолог Анна Кривошеева.
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