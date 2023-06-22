Не есть в плохом настроении и ещё 5 способов избавиться от "внутреннего" жира — советы терапевта

В современном мире проблема лишнего веса встречается всё чаще — и у молодых людей тоже. Ожирение является самостоятельным хроническим заболеванием с высоким риском сердечно-сосудистых, метаболических и других осложнений. Одним из важных показателей ожирения является объём висцерального (внутреннего) жира, который окружает жизненно важные органы. Чтобы избавиться от этого жира, нужно соблюдать шесть правил, которые специально для Лайфа назвала врач-терапевт, заведующая диагностическим отделением Семейной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Часовой Алла Пендюрина.

Для начала определим, какой же объём талии свидетельствует о наличии висцерального жира. Критическим показателем для женщин считается 88 см, а норма у мужчин — не больше 94 см.

Итак, что же делать тем, у кого этот показатель зашкаливает?