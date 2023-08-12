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В честь Дня физкультурника: Преимущества занятий спортом для здоровья

Каждый год во вторую субботу августа отмечается праздник здорового образа жизни — День физкультурника. В 2023 году он выпадает на 12 августа и обещает быть увлекательным. Так как же в России отметят День физкультурника? Какие у этого праздника история и традиции?

11 августа, 21:01
<p>12 августа 2023 отмечается День физкультурника — праздник здоровья, красоты и физической активности. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/WX7FSaiYxK8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alora Griffiths / Unsplash </a></p>

12 августа 2023 отмечается День физкультурника — праздник здоровья, красоты и физической активности. Фото © Alora Griffiths / Unsplash

Спорт — важная составляющая нашей жизни. Но не все уделяют ему должного внимания, что негативно отражается на здоровье, особенно в современном мире, когда на работу мы едем на машине, сидим весь день на стуле за компьютером. А потом возвращаемся домой и, вместо того чтобы сходить в магазин, заказываем доставку. Так и проходит жизнь многих: сидя на месте, периодически просто меняя это самое место. Но есть люди, которые придерживаются иной жизни и остальных ведут за собой, пропагандируя спортивный, здоровый образ жизни, и люди эти — физкультурники! О них и об их празднике и пойдёт сегодня речь!

День физкультурника: История и традиции праздника

День физкультурника уже много лет отмечают во вторую субботу последнего летнего месяца, это значит, что фиксированной даты у него нет, в этом году празднование выпадает на 12 августа.

День физкультурника был учреждён в Советском Союзе Советом Народных комиссаров в 1939 году. Всесоюзный праздник ввели ради популяризации спорта и здорового образа жизни в стране, так как в обществе ощущался серьёзный спад интереса к данной деятельности. В первый раз его отметили 18 июля, далее каждый год дату меняли, лишь спустя 12 лет наконец определились и стали праздновать День физкультурника во вторую субботу августа, что дошло и до нас. Тогда-то и началось невероятное развитие спорта в СССР. Появились такие спортивные общества как, например, "Динамо" и "Спартак". Именно в те годы придумали и комплекс ГТО (готов к труду и обороне), проводили множество спартакиад и соревнований.

Сегодня День физкультурника всё также остаётся массовым праздником, проходящим практически по всей стране. Пропаганда спорта ведётся начиная с маленьких детей, посещающих детский сад, и заканчивая пожилыми людьми, ведь спорт в любом возрасте невероятно полезен.

В СССР этот праздник стал настоящим днём смотра достижений спортсменов. Из года в год по традиции в честь этого дня проводились выступления победителей чемпионатов и соревнований. Самым ярким был массовый парад физкультурников, в котором принимали участие примерно 45 тысяч человек со всего Союза. Первое время он проходил на Красной площади, после — на стадионе "Динамо".

В настоящее время в нашей стране День физкультурника отмечают также масштабно. Открываются новые спортплощадки (как постоянные, так и сезонные), проводятся турниры по настольному теннису, соревнования по мини-футболу. Организуют также массовые тренировки с профессиональными спортсменами, семейные эстафеты. А ещё по традиции в День физкультурника проходят состязания и шоу, и 2023 год не будет исключением.

Физкультура на стадионе школы № 129 Ташкента (Узбекская ССР), 1960-е. Фото © EgorovaSvetlana / Wikipedia

Физкультура на стадионе школы № 129 Ташкента (Узбекская ССР), 1960-е. Фото © EgorovaSvetlana / Wikipedia

Что такое значок ГТО и зачем он нужен

ГТО — это комплекс спортивных нормативов, который сдавали практически все граждане СССР с 1931 по 1991 год. После программу закрыли, а в 2014 году снова возродили, чтобы улучшить физическую подготовку соотечественников и заинтересовать их в здоровом образе жизни.

Что же даёт значок ГТО, кроме подтверждения вашей отличной спортивной формы?

  • Выпускники школ, имеющие золотой значок ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз: например, в МГУ добавляют пять баллов, в МГТУ им. Баумана — четыре, в РГГУ — один.
  • Студенты вузов, колледжей, училищ с золотым значком могут рассчитывать на повышенную стипендию.
  • Некоторые работодатели выплачивают надбавки к зарплате или предоставляют дополнительный отпуск сотрудникам, имеющим значок ГТО.
Значок ГТО. Автор эскиза — заслуженный мастер спорта Е.М. Кокольников. Фото © ТАСС

Значок ГТО. Автор эскиза — заслуженный мастер спорта Е.М. Кокольников. Фото © ТАСС

Сдать нормативы ГТО может любой желающий с шести лет и до любого возраста, ограничений нет. Если вы в хорошей форме, можете попробовать свои силы и в 70, и в 80 лет.

Уроки физкультуры в школе, несомненно, будут полезны школьникам в подготовке к сдаче нормативов ГТО. Нормативы поделены по возрастным группам (среди школьников, мужчин и женщин — всего 11 категорий) и состоят из 13 спортивных испытаний, среди них: бег, прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине, плавание, стрельба, метание спортивного снаряда.

Преимущества занятий спортом для здоровья

Исследования показывают, что регулярная физическая активность имеет множество преимуществ для здоровья, таких как уменьшение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и депрессии. Кроме того, физическая активность улучшает качество сна, повышает уровень энергии, помогает контролировать вес, укрепляет кости и мышцы, улучшает иммунную систему и повышает общую продолжительность жизни.

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Как спорт влияет на физическое и психическое здоровье

Оздоровительный и профилактический эффекты физической культуры неразрывно связаны с повышением резервных возможностей организма, его защитных свойств, нормализации обмена веществ, оптимизацией взаимодействия двигательных и вегетативных функций.

Что именно происходит с нашим организмом во время занятий спортом:

  • оптимизация работы центральной нервной системы;
  • совершенствование механизмов регуляции работы вегетативной системы;
  • нормализация обмена веществ;
  • совершенствование работы сердечно-сосудистой системы;
  • совершенствование работы дыхательной системы;
  • совершенствование опорно-двигательного аппарата.

Как спорт помогает бороться со стрессом и депрессией

Таким образом, физическая активность является мощным инструментом для улучшения нашего психического здоровья. Она может помочь справиться с тревогой, беспокойством и симптомами депрессии. Не забывайте включать физическую активность в вашу ежедневную жизнь, чтобы поддерживать своё здоровье в норме.

Документальный фильм о сдаче зимних нормативов ГТО в СССР (1973). Видео © YouTube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

Физическая активность имеет огромное значение для нашего психического здоровья и может быть эффективным способом борьбы с тревогой и беспокойством.

  • Исследования, проведённые нейробиологами, показали, что физическая активность стимулирует выработку нейропептида Y, который оказывает успокаивающее воздействие на наш мозг. Оказывается, что физическая активность влияет на миндалевидное тело — часть мозга, ответственную за распознавание опасности и вызывающую у нас состояние повышенной готовности. Повышение уровня нейропептида Y в конце физической активности помогает снизить тревогу и создаёт ощущение спокойствия. Даже самые лёгкие упражнения, такие как прогулка, могут оказать положительное влияние на наше ментальное состояние.
  • Учёные доказали, что физическая активность не только снижает тревогу непосредственно после тренировки, но и имеет благоприятный эффект в долгосрочной перспективе при регулярных нагрузках.
  • Кроме того, физическая активность может помочь справиться с симптомами депрессии. Хотя она не может заменить профессиональное лечение у психотерапевта, исследования показывают, что регулярные физические нагрузки могут значительно улучшить наше самочувствие. Даже 40 минут умеренной активности в неделю могут оказать положительное влияние на наше настроение и эмоциональное состояние.

Важно отметить, что физическая активность должна быть умеренной и соответствовать вашему физическому состоянию. Начните с постепенного увеличения активности и не забывайте обращаться к специалистам, если у вас есть медицинские противопоказания.

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Как спорт повышает уровень энергии и жизненного тонуса

Фитнес помогает повысить жизненный тонус, влияя положительно на функционирование всех систем организма. Во время занятий спортом кровь начинает активнее циркулировать, что позитивно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Кроме того, обучение правильному дыханию и растяжка мышц способствуют улучшению работы лёгких и позвоночника. Регулярные занятия спортом способствуют выработке эндорфина — гормона счастья и бодрости. Он улучшает эмоциональное состояние, повышает самооценку и уверенность в себе.

Активный день на природе в честь Дня физкультурника

В честь Дня физкультурника можно провести активный день на природе: устроить различные соревнования, состязания с друзьями, семьёй, а можно со всеми вместе — так будет только веселее!

Какими видами спорта можно заниматься на природе

Выехав на природу, можно не только отдохнуть от городской суеты и послушать пение птиц, но и провести это время с пользой для своего организма, занявшись спортом. Да, правда, совсем не обязательно иметь под руками тренажёры, как в спортзале, чтобы заняться спортом.

  • Можно просто погулять. Пеший туризм в компании с друзьями и близкими будет невероятно полезен как для вашего физического, так и психического состояния.
  • Бадминтон. Увлекательная игра, для которой понадобятся только ровная площадка, ракетка с воланом и, конечно, товарищ: одному всё же играть будет неудобно и скучно.
  • Велосипед. Не забываем про велосипед! Кататься по лесным тропинкам интересно, ведь можно даже увидеть каких-нибудь зверьков. Главное, не сворачивайте с известной вам тропы, так как можно заблудиться: тогда ваш отдых немного затянется и пойдёт не по плану.
  • А ещё можно заняться йогой. На свежем воздухе это будет максимально полезно и приятно.

Какие мероприятия можно организовать для компании друзей

На природе с друзьями можно устроить разные мероприятия. Например, футбол: разбейтесь на команды, соорудите или просто обозначьте условные ворота и начинайте игру. Главное, не забудьте взять мяч, ибо его заменить чем-то тут не подойдёт.

Другое увлечение с мячом — это волейбол, можно даже без сетки поиграть. Просто начертите линию между вашими условными площадками.

Можно ещё вспомнить детство и поиграть в догонялки или прятки: будет весело, а ещё и полезно.

Как провести активный день на природе с пользой для здоровья

Активный отдых на природе — лучший вариант для полезного и интересного выходного дня. Это возможность забыть о повседневных проблемах, получить новые яркие впечатления, завести друзей и иметь немалую пользу для здоровья. Активный отдых вдали от города помогает с новой силой радоваться жизни, а заодно помогает пережить радость новых побед и открытий. Как провести время на природе с пользой?

Катание на каяках — отличный способ отметить День физкультурника. Фото © Christian Bowen / Unsplash

Катание на каяках — отличный способ отметить День физкультурника. Фото © Christian Bowen / Unsplash

  • Катание на каяках — подходящий вариант для любителей экстремального отдыха. Всё необходимое снаряжение экоотель "Лепота" предоставляет в аренду.
  • Катание на лодках — вы отлично проведёте время, наслаждаясь красотой окружающей природы. Отличный вариант как для романтического свидания вдвоём, так и для семейной прогулки. Вы можете наслаждаться прекрасными пейзажами, ловить рыбу и просто отдыхать от городской суеты.
  • Велосипедные прогулки — отличное физическое упражнение и возможность побывать в новых местах далеко от шумного мегаполиса. Кататься интересно как в одиночку, так и с кем-то, велосипед значительно увеличивает мобильность и помогает расширить горизонты.
  • Охота и рыбалка — классические мужские развлечения, помогающие почувствовать себя добытчиком. Это не только пребывание на свежем воздухе, но и освоение целого ряда полезных навыков выживания в дикой природе.
  • Пеший туризм. Походная романтика знакома многим: это способ познакомиться с интересными людьми, проверить свои силы и увидеть места удивительной красоты.
  • Активный зимний отдых — особая разновидность полезного и приятного времяпрепровождения. Горные лыжи, катание на коньках, лыжные прогулки по лесу — всё это подарит радость и яркие впечатления, особенно если выбрать хорошую компанию для развлечений.

Кроме перечисленного к активному отдыху относят плавание, одиночные и командные спортивные игры, сплавы на байдарках и многое другое. Главное — готовность к приключениям и новым открытиям.

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Какие спортивные мероприятия проведут в России в честь Дня физкультурника

В субботу, 12 августа, когда отмечается День физкультурника, многие города готовят спортивную программу мероприятий.

  • В Барнауле старшее поколение приглашается в парк "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 12). 12 августа Союз пенсионеров России по Алтайскому краю (отделение по Индустриальному району) проведёт свой фестиваль спорта. Это прекрасная возможность привести своих бабушек и дедушек на прогулку и подать им пример здорового образа жизни.
  • В Москве праздничную программу в "Лужниках" откроет парад отмечающих профессиональный праздник в эти выходные спортсменов (12 августа) и строителей (13 августа). Затем все желающие смогут присоединиться к тренировке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой и танцевальным занятиям проекта "Мой спортивный район", а также принять участие в семейном фестивале "Мама, папа, я — спортивная семья", мастер-классах и других мероприятиях. В День физкультурника в "Лужниках" организуют несколько тематических зон: детскую — с активными спортивными занятиями, площадку по игре в го и другие. Отдельно будет работать зона, посвящённая проекту "Мой спортивный район". Он позволяет любому жителю столицы бесплатно заниматься спортом в своём районе под руководством тренеров Москомспорта.
  • В Северной столице физкультурникам и спортсменам посвятят целый день. На главной площади Санкт-Петербурга, в парке Победы и на набережной Невы будут организованы массовые зарядки, велопрогулки, скейт-сессии и футбольные матчи. Организаторы подготовили мастер-классы по тхэквондо и гимнастике, а также выступления по художественной гимнастике и акробатике.
  • В уральской столице к Дню физкультурника готовятся представители различных видов спорта: велосипедисты, гонщики, футболисты, волейболисты и баскетболисты. На площади 1905 года и в прилегающих парках и скверах будут проводиться соревнования спортсменов всех возрастных категорий. Кроме того, в Екатеринбурге для посетителей города будут открыты ярмарки со скидками на спортивный инвентарь и одежду.
Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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