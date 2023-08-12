В честь Дня физкультурника: Преимущества занятий спортом для здоровья

Каждый год во вторую субботу августа отмечается праздник здорового образа жизни — День физкультурника. В 2023 году он выпадает на 12 августа и обещает быть увлекательным. Так как же в России отметят День физкультурника? Какие у этого праздника история и традиции?

Спорт — важная составляющая нашей жизни. Но не все уделяют ему должного внимания, что негативно отражается на здоровье, особенно в современном мире, когда на работу мы едем на машине, сидим весь день на стуле за компьютером. А потом возвращаемся домой и, вместо того чтобы сходить в магазин, заказываем доставку. Так и проходит жизнь многих: сидя на месте, периодически просто меняя это самое место. Но есть люди, которые придерживаются иной жизни и остальных ведут за собой, пропагандируя спортивный, здоровый образ жизни, и люди эти — физкультурники! О них и об их празднике и пойдёт сегодня речь!

День физкультурника: История и традиции праздника

День физкультурника уже много лет отмечают во вторую субботу последнего летнего месяца, это значит, что фиксированной даты у него нет, в этом году празднование выпадает на 12 августа.

День физкультурника был учреждён в Советском Союзе Советом Народных комиссаров в 1939 году. Всесоюзный праздник ввели ради популяризации спорта и здорового образа жизни в стране, так как в обществе ощущался серьёзный спад интереса к данной деятельности. В первый раз его отметили 18 июля, далее каждый год дату меняли, лишь спустя 12 лет наконец определились и стали праздновать День физкультурника во вторую субботу августа, что дошло и до нас. Тогда-то и началось невероятное развитие спорта в СССР. Появились такие спортивные общества как, например, "Динамо" и "Спартак". Именно в те годы придумали и комплекс ГТО (готов к труду и обороне), проводили множество спартакиад и соревнований.

Сегодня День физкультурника всё также остаётся массовым праздником, проходящим практически по всей стране. Пропаганда спорта ведётся начиная с маленьких детей, посещающих детский сад, и заканчивая пожилыми людьми, ведь спорт в любом возрасте невероятно полезен.

В СССР этот праздник стал настоящим днём смотра достижений спортсменов. Из года в год по традиции в честь этого дня проводились выступления победителей чемпионатов и соревнований. Самым ярким был массовый парад физкультурников, в котором принимали участие примерно 45 тысяч человек со всего Союза. Первое время он проходил на Красной площади, после — на стадионе "Динамо".

В настоящее время в нашей стране День физкультурника отмечают также масштабно. Открываются новые спортплощадки (как постоянные, так и сезонные), проводятся турниры по настольному теннису, соревнования по мини-футболу. Организуют также массовые тренировки с профессиональными спортсменами, семейные эстафеты. А ещё по традиции в День физкультурника проходят состязания и шоу, и 2023 год не будет исключением.