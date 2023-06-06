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6 июня, 15:42

Атлет рассказал, как подготовиться к первому визиту в тренажёрный зал

Эксперт Кокляев: Перед походом в тренажёрный зал надо обратиться к врачу

Первый поход в тренажёрный зал является достаточно волнительным событием. Перед посещением фитнес-клуба стоит проконсультироваться с врачом — он расскажет, точно ли можно заниматься там, с учётом ваших индивидуальных особенностей. Такой совет дал восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев.

В беседе с "Вечерней Москвой" он рекомендовал выбрать для тренировок удобные вещи, специально покупать новые не надо. Обязательно взять с собой надо бутылку воды. Во время занятий жидкость выходит из организма с потом — необходимо восполнять её уровень. Кроме того, важно не забыть про полотенце.

План тренировок составляется в зависимости от цели: увеличить силу, развить выносливость, снизить вес или нарастить мышечную массу. Решить данный вопрос поможет тренер. Конечно, это не всегда экономически выгодно, но в таком случае вы научитесь правильно выполнять упражнения.

При этом заниматься каждый день не надо, иначе мышцы просто не успеют восстановиться, а организм не сможет отдохнуть. В будущем такая интенсивность приведёт к эмоциональному выгоранию, предупредил Кокляев.

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Обложка ©

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Никита Осипов
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