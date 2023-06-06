Кардиолог рассказала, как летом заниматься спортом при ограничениях по здоровью

Далеко не все виды физических занятий на свежем воздухе могут быть полезны при повышенном артериальном давлении и ожирении. Людям с данными заболеваниями прежде всего противопоказаны интенсивные силовые работы, подъём тяжестей и бег, предупредила кардиолог Татьяна Пелагеина.

По её словам, эти заболевания, в частности, препятствуют нормальной терморегуляции. Кроме того, во время жаркой погоды в кровь поступает большое количество гормонов стресса — кортизола и адреналина, что вызывает учащение сердцебиения и увеличение сердечного выброса крови. Впоследствии, как пояснила кардиолог, увеличивается давление.

"Оптимальным видом летней физической активности для пациентов с гипертонией и ожирением являются ритмичные аэробные нагрузки, к примеру, спортивная ходьба, езда на велосипеде, танцы, плавание. Пользу организму принесут также занятия гимнастикой, пилатесом и йогой", — отметила медик в беседе с "Вестями Подмосковья".

Пелагеина призвала также не забывать правильно питаться и поддерживать водный баланс. Так, ежедневно человек должен выпивать не менее двух литров воды, а чтобы занятия спортом приносили наилучшие результаты, можно включить в рацион продукты, обогащённые Омега-3, Омега-6 и Омега-9, а также витаминами А, Е, С, В5 и В6. К примеру, они содержатся в жирных сортах рыбы, орехах и яйцах.