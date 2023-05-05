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5 мая, 16:15

"И это не широкая кость": Врач назвала 5 настоящих причин ожирения

Врач Зубарева назвала глупостью оправдание ожирения "широкой костью"

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/doctor_zubareva/1344" target="_blank" rel="noopener noreferrer">doctor_zubareva</a></p>

Обложка © t.me / doctor_zubareva

Не существует "широкой кости", а есть только лишний вес, причины которого нужно выявлять. Об этом рассказала практикующий доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева.

По её словам, миф о "широкой кости" придуман теми, кто не хочет смотреть правде в глаза и предпочитает искать нелепые оправдания чрезмерно округлившимся формам. Конституция тела зависит от множества факторов, каждый из которых следует проанализировать, чтобы найти причину ожирения, объяснила медик.

Во-первых, неправильное питание. Чтобы перестать набирать вес, нужно исключить из рациона сладкое, фастфуд, жирную пищу. Помочь выстроить меню поможет консультация у диетолога. Главное, не давать слабину и следовать намеченному плану.

"Во-вторых, недостаток физической активности. Мы превратились в поколение сидячих людей! Машины, гаджеты и диваны держат нас в плену! Вставайте и двигайтесь!" написала доктор в телеграм-канале.

В-третьих, генетика. Предрасположенность к полноте передаётся по наследству, однако побороть этот фактор вполне возможно, если заняться спортом и придерживаться диеты. В-четвёртых, стресс и эмоциональное переедание. В-пятых, медицинские причины.

"Болезни щитовидной железы, синдром поликистозных яичников и другие заболевания могут привести к лишнему весу! Не игнорируйте своё здоровье", — предупредила врач.

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Татьяна Миссуми
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