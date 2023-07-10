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10 июля, 11:07

"Столько пользы, что трудно поверить": Мастер спорта назвала причины заниматься цигуном

Мастер спорта Кабанова: Занятия цигуном улучшают обмен веществ и кровообращение

Цигун — древняя китайская система упражнений, включающая в себя физические, дыхательные и медитативные практики. Она способствует единению духа и тела при помощи правильного распределения и управления внутренней энергией ци, рассказала в беседе с Лайфом доцент кафедры физической культуры ГУУ, мастер спорта по фехтованию Ирина Кабанова.

Эксперт отметила, что, по данным археологов, цигун берёт своё начало ещё в шаманских медитативных практиках и гимнастике для укрепления физических возможностей танцоров ритуальных танцев. Позднее он использовался как инструмент для распространения даосизма и в качестве системы тренировок в средневековой китайской армии. А в XX веке цигун приобрёл статус всенародно любимого спорта, которым в КНР занимаются буквально повсеместно.

Главное, указала собеседница Лайфа, — доступность цигун: начать заниматься могут люди с любым уровнем физической подготовки, а широкое разнообразие упражнений позволяет работать над оздоровлением отдельных органов.

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"Каждая тренировка — это ещё и дыхательная практика, и медитация для расслабления всех мышц тела, снятия психоэмоционального напряжения и создания путём концентрации позитивного образа мыслей", добавила мастер спорта.

Правильное управление энергией ци, отметила Кабанова, ведёт к увеличению её уровня, улучшению кровообращения, нормализации обмена веществ, правильному усвоению питательных веществ, своевременному выведению шлаков, токсинов и изменению пищевых пристрастий. Кроме того, цигун помогает в борьбе с вредными привычками и запускает процесс самоисцеления и саморегуляции организма. Кабанова добавила, что от китайской гимнастики столько пользы, что трудно в это поверить.

Регулярные занятия, по словам эксперта, развивают осознанность и чувствительность к своему телу, учат слушать и слышать его, усиливают умственные способности и интуицию, а сам организм переходит на "самый благоприятный режим функционирования" и увеличивает качество и продолжительность жизни.

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Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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