Инструктор по пилатесу рассказала, как правильно делать вибрационные упражнения от летних отёков

Летняя жара у многих ассоциируется далеко не с бронзовым загаром. Нередко солнечные деньки становятся причиной отёчности. Избавиться от этого неприятного явления помогут здоровый сон, самомассаж, упражнения. О том, как правильно бороться с отёками, Лайфу рассказала специалист по адаптивной физической культуре, инструктор по пилатесу, член Ассоциации фитойоги России Юлия Астафьева.

Для начала собеседница Лайфа объяснила, что отёки летом — явление абсолютно нормальное для любого человека. Такая реакция возникает, потому что в жару наш организм всеми возможными приёмами старается избежать перегрева, а за счёт повышенного потоотделения и дыхания увеличивается теплоотдача, происходит интенсивная потеря жидкости, а подкожные сосуды расширяются. Из-за этого снижается скорость потока крови.

Инструктор по пилатесу, член Ассоциации фитойоги России Юлия Астафьева. Фото предоставлено Лайфу

Вторая причина летней отёчности — нехватка или избыточное количество жидкости. Недостаток влаги буквально заставляет наш организм делать запасы, предупредила Астафьева и дала советы, что поможет организму не накапливать жидкость в период жары.

Для профилактики отёков нужно:

соблюдать режим сна;

пить достаточное количество чистой воды в течение дня, но не перебарщивать, потому что избыток жидкости — тоже плохо;

соблюдать диету: меньше сладкой, солёной, жирной пищи, копчёностей;

употреблять мочегонные продукты (арбуз, свежие огурцы, сок кабачка);

исключить алкогольные напитки и меньше курить, так как никотин оказывает влияние на лимфо- и кровообращение;

самомассаж: помогут любые стряхивания, вибрации, похлопывания ладонью или массаж с маслом;

регулярные тренировки;

контрастный душ (если у вас нет заболеваний сердечно-сосудистой системы).

Инструктор по пилатесу уточнила, что убрать отёчность помогут любые упражнения, потому что, сокращаясь, наши мышцы выполняют роль помпы для лимфы. Но лучшим выбором станут вибрационные упражнения. Как их выполнять правильно, читайте ниже:

Упражнение 1. Из положения стоя начинайте перекатываться с носка на пятку, приводя в движение икроножные мышцы, мышцы стопы и бёдер. Затем начинайте аккуратно встряхивать руки — движение направлено вниз. Выполнять 10–15 секунд.

Упражнение 2. Согните ногу в тазобедренном суставе. Передаём вибрацию по ноге вверх: от ступней к голени, задействуем икроножную мышцу, переднюю и заднюю поверхность бедра и ягодицу. Выполняем по 10–15 секунд на правую и левую ногу.

Упражнение 3. Лягте на спину, поднимите ноги и руки вверх. Двигайте руками и ногами синхронно, словно вы подбрасываете мяч. Если упражнение даётся вам легко, ускорьтесь. Движения могут стать несинхронными — это нормально.

Упражнение 4. Возьмите небольшой мячик, например массажный. Покатайте его по телу сверху вниз — от ключиц к животу, затем — от спины к бёдрам и голеням, затем — по стопам и ладоням.