Врач объяснил, почему женщин, забивающих на спорт после 35, ждёт тяжёлая старость

Заниматься спортом нужно в любом возрасте, а особое внимание на физические нагрузки стоит обратить женщинам, которым уже исполнилось 35 лет, — так они могут уберечь себя от саркопении, то есть потери мышечной массы и сил. Об этом в беседе с РИА "ФедералПресс" заявил эндокринолог Алексей Калинчев.

"Чтобы ничего не болело, хорошо себя чувствовать, а также бороться с возрастной саркопенией, прекрасному полу после 35 лет особенно нужен спорт. Если женщина исходно эндоморф, то есть изначально имела хорошо развитую от природы мышечную массу и не испортила своё тело гормональными контрацептивами, то ей достаточно просто следить за питанием и иметь обычную активность, вроде прогулок или работ в саду. Но таких людей очень мало", — отметил он.

По словам эксперта, некоторые дамы перестают заниматься спортом из-за усталости — у многих наблюдается недосып из-за работы и домашних дел. При этом отсутствие денег точно не причина. Специалист отметил, что есть достаточно много бесплатных активностей, например бег или ходьба.

"Без спорта женщину ждёт очень тяжёлая старость. Всё тело будет болеть и буквально разваливаться. Возрастная саркопения — естественный спутник старения. Бороться с ней можно только с помощью дозированных и регулярных физических нагрузок", — подчеркнул эндокринолог.