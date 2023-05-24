Невролог рассказал, как мануальная терапия поможет любителям спорта

Мануальная терапия полезна, причём в особенности спортсменам, у которых есть мышечный дисбаланс. Такой метод лечения может защитить от серьёзного заболевания, способного привести даже к инвалидности. Об этом в беседе с Лайфом рассказал мануальный терапевт и невролог Сергей Длин.

Врач считает мануальную терапию неотъемлемой частью ухода за собой. Дело в том, что во время занятий спортом мышцы стимулируются, чтобы войти в состояние гипертонуса, а это блокирует работу суставов, поэтому возникает нарушение биомеханики. Получается, "если одни суставы не работают, то другие за них начинают перерабатывать при движениях", отметил Длин. А при дополнительной нагрузке появляется риск образования грыжи. Мануальная терапия защищает суставы и межпозвонковые диски от возникновения такого заболевания. Она полезна для спортсменов, имеющих мышечный дисбаланс.

"Часто копится ситуация, когда одни мышцы находятся в спазме, а другие даже включиться не могут, они слабые. И мануальная терапия придаёт силу мышцам за счёт того, что она выводит их в равномерный баланс", — объяснил невролог.

По его словам, обычно мануальную терапию проходят курсом, а когда спина, например, приходит в норму, то важно правильно ухаживать за мышцами и обращаться к ней уже можно раз в две-три недели. При первом посещении врач смотрит, как во время процедуры работают суставы. В дальнейшем же помогает восстановить их подвижность.

"Поэтому мануальной терапией заниматься важно, нужно, полезно и не только когда плохо, но и когда хорошо", — заключил врач.