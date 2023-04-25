Мази для суставов не спасут: Хирург объяснил, как бег может привести спортсменов к операционному столу

Мениски — хрящевые прослойки в коленном суставе — можно повредить во время бега, а это чревато серьёзными проблемами и даже хирургическим вмешательством. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал травматолог-ортопед Центра косметологии и пластической хирургии им. С. В. Нудельмана Иван Бороненко. По его словам, при повреждении мениска колено сильно болит, и не помогают даже обезболивающие препараты.

"Чаще всего у бегунов повреждаются такие важные анатомические образования, как мениски. Они выполняют стабилизирующую и амортизирующую функции коленного сустава. То есть во время бега мениски можно повредить, и это может привести к серьёзным последствиям и хирургическому вмешательству", — объяснил он.

Сегодня в таком случае можно обойтись без операции, вместо неё прибегают к такой лечебной технологии, как артроскопия. В ходе процедуры через маленький разрез в сустав вводится тонкая трубка с видеокамерой. С её помощью за 40 минут хирург-артроскопист устанавливает диагноз и восстанавливает повреждения. А спустя два часа после процедуры пациент может ходить с помощью костылей, его при желании выписывают в тот же день.

Показанием для такой процедуры являются воспалительные и инфекционные процессы в суставе и некоторые сопутствующие заболевания. Артроскопия подходит спортсменам любого возраста, но важно своевременно обратиться к специалисту при появлении проблем с коленом.

Бороненко также порекомендовал бегунам разогреваться перед занятиями, выбирать асфальтированную поверхность, а ещё важно тщательно подбирать обувь для спорта — кроссовки с хорошей амортизирующей подошвой. К тому же нужно помнить, что чем старше человек, тем выше риск при беге повредить суставы, поэтому лучше использовать ортезы.