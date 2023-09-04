Людям за 50 перечислили девять продуктов, богатых "витамином молодости"

Количество ретинола (витамина А) в организме после 50 лет значительно уменьшается, в связи с чем появляется необходимость его восполнить. В каких продуктах содержится этот полезный элемент, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист заявила, что много витамина А содержится в рыбьем жире, чёрной и красной икре, сливах, абрикосах, облепихе и твёрдых сортах сыра. Также во избежание дефицита ретинола следует включить в рацион куриные яйца и куриную печень.

"Людям после 50 нужно непременно включать в свой рацион такие продукты. Суточная потребность для данной возрастной категории в витамине А составляет около 1000 миллиграммов", — добавила собеседник издания.

Врач заметила, что дефицит витамина А может привести к сухости кожи и слизистых оболочек. Также это может быть причиной ухудшения зрения и увеличения ломкости волос.