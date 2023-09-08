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8 сентября, 05:11

Россиян призвали не заменять лекарства мёдом

Врач Константинова: Мёд не может заменить лекарства и имеет противопоказания

Несмотря на полезные свойства мёда, количество витаминов и минералов в нём гораздо меньше необходимой суточной дозы, не стоит переоценивать его действие и заменять им лекарственные препараты. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-терапевт "ИНВИТРО-Урал" Марина Константинова.

По её словам, благодаря наличию естественных антибиотиков и фитонцидов мёд обладает противовирусным и противомикробным действием, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, положительно воздействует на нервную систему, активирует иммунитет и укрепляет костную ткань. Также он способен быстро пополнять энергию, поэтому одна-две чайных ложки в день будут полезны для организма.

Веган-активистка раскрыла, кому принадлежит мёд. Ответ убил

Веган-активистка раскрыла, кому принадлежит мёд. Ответ убил

"Но важно помнить, что это натуральная биодобавка, а не лекарственное средство. Лучше употреблять мёд в первой половине дня и как самостоятельный продукт. При температуре более 40° мёд теряет все свои полезные свойства. Поэтому рекомендуется употреблять его в свежем виде", — предостерегла Марина Константинова.

В этом лакомстве содержится большое количество углеводов (сахаров), которые нагружают поджелудочную железу и почки. Поэтому суточная норма для взрослых — 50–100 граммов, а людям с сахарным диабетом I и II типа и ожирением есть его вообще не рекомендуется. При заболеваниях ЖКТ, органов дыхания и бронхиальной астме употребление мёда стоит ограничить. Также он противопоказан при аллергии на продукты пчеловодства, по этой причине в рацион ребёнка его нужно вводить особенно осторожно, заключила специалист.

А ранее эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух "оправдала" простые углеводы и рассказала, действительно ли от них нужно отказаться. Так, по её словам, они могут помочь, когда организм испытывает серьёзные физические нагрузки и требуется срочно восстановить силы, например в длительном пешем походе, на марафоне.

Обложка ©

Unsplash / Arwin Neil Baichoo

Лариса Сафронова
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