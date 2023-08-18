Эксперт "оправдала" простые углеводы и рассказала, действительно ли от них нужно отказаться

Углеводы — это основной источник энергии для клеток, поэтому совсем отказаться от них, как и от белков или жиров, нельзя. Что такое простые и сложные углеводы, что они дают вашему организму, Лайфу рассказала эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Так ли просты простые углеводы?

Простые углеводы — это цепочка из нескольких молекул глюкозы или глюкозы и фруктозы. Простые углеводы сладкие на вкус, поэтому их ещё называют сахарами. Они содержатся в сахаре, фруктах, молоке, мёде, в выпечке, сладостях, соках, йогуртах.

По словам Кашух, молекулярная структура таких углеводов простая, поэтому организм быстро и легко их перерабатывает, и, как итог, резко повышается уровень сахара в крови, а затем так же резко снижается. При этом человек снова испытывает голод. Именно поэтому выпечку и сладости не стоит рассматривать в качестве перекуса, говорит эксперт.

"Если скачки сахара в крови происходят часто, это может привести к инсулинорезистентности — состоянию, при котором клетки организма не реагируют на инсулин, — и к сахарному диабету второго типа", — предупредила собеседница Лайфа.

При этом быстрые углеводы могут помочь, когда организм испытывает серьёзные физические нагрузки и нужно срочно восстановить силы: например в длительном пешем походе, на марафоне.

"Ошибочно считать, что простые углеводы исключительно вредны. В составе полезных продуктов, например овощей, фруктов, молока, они принесут организму пользу. Чтобы смягчить всплески сахара, рекомендуется продумывать меню так, чтобы в блюдах углеводы сочетались с клетчаткой, полезными жирами и белками", — посоветовала Кашух.

Сложные углеводы

Молекула сложных углеводов, напротив, длинная — на её расщепление организму нужно больше времени, поэтому и глюкоза в кровь попадает постепенно, без резких скачков. При этом человек долго чувствует сытость. Сложные углеводы содержатся в крупах, хлебе, макаронах. Однако и тут есть различие: питательная ценность у продуктов с рафинированной (белой) мукой и шлифованными крупами существенно ниже, чем у цельнозерновых.

Если человек придерживается рационального питания или намерен сбросить лишний вес, то ему стоит включать в рацион бурый рис, нут, гречку, овсяные хлопья, кукурузу. Также стоит отдать предпочтение макаронам из твёрдых сортов пшеницы и цельнозерновому хлебу, советует Кашух.